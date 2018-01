Les championnats provinciaux de baseball féminin à Laval

La Fédération du baseball amateur du Québec vient d’annoncer que les championnats provinciaux féminins en division Moustique, PeeWee et Bantam se tiendront à Laval pour les saisons 2018 et 2019.



Ainsi, cet été, ces championnats se dérouleront du 19 au 22 juillet.



Fort de plusieurs années d’expérience dans la présentation de compétitions provinciales, M. Maxime Faille et son équipe de bénévoles seront prêts à accueillir les équipes féminines sur les terrains de baseball de Laval.



« Il s’agit d’une superbe opportunité pour nos filles et d’une belle vitrine pour la croissance du baseball féminin à Laval ! » de commenter madame Sonia Massicotte, responsable du comité régional du baseball féminin pour Baseball Laval.



La présentation de ces championnats se fera en collaboration avec Baseball Laval et toutes les associations du baseball mineur de Laval.