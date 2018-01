Dans quelques semaines, nous aurons la chance de faire partie d’un événement unique avec la présentation de deux matchs extérieurs à Drummondville. Les matchs auront lieu les 9 et 10 février prochain en plein centre-ville de Drummondville. Nos adversaires pour ces deux rencontres seront le Phoenix de Sherbrooke ainsi que les Tigres de Victoriaville.

J'ai eu la chance de visiter le site cette semaine et je suis vraiment enthousiaste à l’approche de cette classique hivernale. Les matchs extérieurs que l'on voit dans la LNH ou celui que nous avons joué à Buffalo lors du championnat mondial junior sont présentés dans de grands stades qui sont conçus pour le football ou le baseball. Les spectateurs sont donc plutôt éloignés de la surface de jeu. La construction des gradins pour la classique hivernale de Drummondville va bon train et ce que j'aime de la configuration de ceux-ci, c’est la proximité à laquelle les gens seront de la glace. 6000 personnes près de la glace donnera une atmosphère vraiment spéciale et unique à ces matchs. Lors de notre match à Buffalo contre les USA, on pouvait entendre les réactions de la foule dues aux 45 000 personnes présentes, mais on les sentait loin, ce qui ne sera pas le cas lors des deux matchs de cette classique.

Un autre point positif de l'emplacement où aura lieu le match, c’est qu’il s’agit d’une patinoire permanente depuis quelques années déjà. La qualité de la glace sera donc de beaucoup supérieure que lors de notre match à Buffalo. Lors de la journée précédente, nous avions pratiqué sur la glace et il y avait déjà plusieurs trous avant de commencer. La glace se dégradait rapidement lors des virages brusques et des arrêts et de gros morceaux de glace se détachaient lors de nos exercices. Les responsables ont réussi à améliorer la glace pour le lendemain, mais avec le climat froid, la neige et la qualité de glace, il était difficile pour les joueurs de démontrer tout leur talent et leur vitesse. La situation devrait être différente ici. La glace étant utilisée tous les jours par les jeunes et moins jeunes, j'ai pu déjà constater que la qualité de la glace sera excellente, ce qui contribuera au spectacle et à la qualité du jeu.

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre des deux matchs au centre-ville de Drummondville. Ce sera une excellente occasion de retourner à nos journées d'enfance et aux racines du hockey. Une expérience qui restera gravée dans la mémoire des joueurs, des entraîneurs et des spectateurs qui y participeront. Je vous invite à venir vivre cette expérience avec nous !