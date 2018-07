Dévoilement de la délégation des 53e des jeux du Québec

C’est ce soir que Sports Laval a dévoilé l’ensemble des athlètes formant la délégation de la 53e édition des Jeux du Québec qui se tiendront à Thetford Mines du 27 juillet au 4 août 2018.

Sports Laval est fier de compter parmi son équipe 143 athlètes, 37 entraîneurs et accompagnateurs ainsi que 12 missionnaires qui ont tous à cœur le développement du sport. Ce grand événement sportif est une opportunité en or pour nos athlètes de vivre une expérience grandiose et unique dans une ambiance de compétition.

« Sports Laval travaille sans relâche pour assurer le développement sportif et ce groupe d’athlète qui représentera fièrement Laval démontre le fruit de nos efforts », affirme Joël Savoie, chef de mission pour la délégation lavalloise.

Laval, pour le développement du sport!

C’est une fierté pour la région de Laval de s’impliquer auprès de la relève sportive et un honneur pour Sports Laval de recevoir le maire de la Ville de Laval, Marc Demers, lors de cette soirée festive. Ce dernier a réitéré l’appui financier de la Ville, d’une somme de 282 555 $ qui sera versée d’ici 2020 pour le développement sportif.

L’objectif est de propulser Laval parmi les dix meilleures régions lors des Jeux du Québec à Laval en 2020. La mise en place du programme Propulser l’espoir, favorisera le développement des futurs membres de la délégation lavalloise.

Joëlle Numainville, Olympienne en cyclisme en 2012, est également venue encourager la délégation, elle qui a porté fièrement les couleurs lavalloises lors de trois Finales des Jeux du Québec, dont une en ski de fond.

Porter Laval

Emanuel Désilets, âgé de 15 ans, de l’équipe d’athlétisme portera le drapeau lavallois lors de la cérémonie d’ouverture de cette édition des Jeux du Québec. Le double médaillé des Jeux de la légion canadienne en 2017, s’entraîne depuis cinq ans et détient les records québécois pour le pentathlon en salle et en plein air ainsi qu’aux 60 mètres haies.

Les fiers représentants lavallois tenteront de se dépasser dans les prochaines semaines, puisque l’objectif est de récolter 15 médailles à Thetford Mines. Pour certains, il s’agit du début d’une lignée vers l’excellence!