Les Bulldogs de Laval sont couronnés champions de la ligue de football semi-professionnelle du Québec

Samedi dernier, c’est devant une foule de près de 500 spectateurs au Stade Municipal de Joliette que les Bulldogs de Laval ont remporté leur premier championnat face aux à l’équipe locale, les Braves de Lanaudière.



Les Lanaudois de Steeve Perron avaient réussi à atteindre la finale et à accueillir la finale à leur domicile en terminant premier au classement général avec une fiche de 7 victoires et 1 défaite combinée à leur victoire en saison régulière face au Bulldogs. En demi-finale, les Braves l’avaient emporté 49 à 26 face au Showcase de Montréal. Du côté des Bulldogs de Patrick Globensky, ils étaient prêts suite à leur victoire en demi-finale face aux Chiefs de Beauce, 27 à 10.



Les deux formations s’étudiaient lors de la première demi alors que les deux défensives ont fait la différence. Les deux formations étaient nez à nez à 7 à 6 en faveur de Bulldogs après la demi. L’attaque mené par Myles Gibbons, ancien quart de l’université South Alabama dans la NCAA, division 1, des Bulldogs a permis à la formation de Laval d’inscrire le touché de la victoire sur une réception de Jamal Henry #12. La suite de la partie a été l’affaire des Bulldogs. Malgré plusieurs tentatives de la part des Braves pour revenir dans la partie et de réduire l’écart, les Lanaudois n’ont pas réussi à percer la défensive de Laval. La partie s’est conclue par la marque de 20 à 6.



La performance du quart-arrière #6 des Bulldogs, Myles Gibbons lui a permis d’être nommé le joueur du match de la finale LFSPQ 2018 alors que Graduor lui a remis une bague officielle de la Ligue pour sa performance.



L’événement a été retransmis en direct sur la page Facebook de la Ligue à cette adresse : https://www.facebook.com/ liguefootballsemiprofessionell equebec/ alors qu’une moyenne de 50 personnes étaient devant leur écran pour visualiser la partie. Il s’agissait d’une première pour la Ligue de retransmettre une partie en direct filmé de qualité professionnelle.



La LFSPQ profite de l’occasion pour féliciter l’ensemble des joueurs, entraîneurs, gouverneurs et amateurs pour la saison 2018.



La direction de la Ligue et les gouverneurs tiendront prochainement le bilan de la dernière saison. La ligue invite d’ailleurs les franchises intéressées à déposer leur candidature pour la saison 2019 à le faire rapidement à l’adresse suivante : [email protected]