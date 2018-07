5000$ accordés à l’Association régionale de soccer de Laval

Pour la soutenir dans la poursuite de sa mission, qui est de promouvoir, développer et régir le soccer lavallois sous toutes ses formes et pour l’aider dans l’organisation de deux évènements majeurs sur son territoire cette année, soit la Coupe internationale de soccer de Laval et le Championnat national de soccer U15F/M, une aide financière de 5000$ est accordée à l’Association régionale de soccer de Laval par le Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx.

Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances, M. Saul Polo, en a fait l’annonce le mardi 24 juillet à M. Jean-Philippe Mayrand, directeur général de l’Association régionale de soccer de Laval, lors de son passage au stade Desjardins du Centre sportif Bois-de-Boulogne, qui se trouve dans sa circonscription. M. Polo a d’ailleurs eu l’honneur d’être nommé ambassadeur de l’édition 2018 de la Coupe internationale de soccer.

« Depuis des années déjà, l’Association régionale de soccer joue un rôle crucial dans le développement et l’épanouissement sportif de nos jeunes ici, à Laval. Je suis plus que fier de savoir que leurs divers projets connaissent d’année en année, un succès aussi retentissant. Étant moi-même papa d’un petit garçon évoluant dans une équipe de soccer compétitive de Laval, je suis à même de constater tous les efforts déployés par l’Association régionale pour s’assurer du bien-être des joueurs à travers le territoire de Laval. Le soccer est le sport le plus pratiqué au Québec et je suis heureux de savoir qu’une telle association chapeaute avec ambition le progrès de nos joueurs et de nos entraîneurs lavallois et ce, dans un environnement des plus conviviaux. » - Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre des Finances.

Cette aide de 5000$ vient s’ajouter à la précédente contribution financière conjointe des six élus provinciaux de Laval, dans le cadre de leurs programmes respectifs de soutien à l’action bénévole, pour un montant totalisant 3000$.