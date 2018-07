Investissement de près de 1,5 M $ pour la construction d'un terrain de soccer-football synthétique à l'école Curé-Antoine-Labelle

Dans le but d'assurer la pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière, une aide financière pouvant atteindre près de 1,5 million de dollars est allouée à la Commission scolaire de Laval pour la construction d'un terrain de soccer/football synthétique à l'école Curé-Antoine-Labelle.

Le député de Sainte-Rose, M. Jean Habel, en a fait l'annonce le mercredi 25 juillet, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

« Le gouvernement s'est engagé à ce que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et récréatives répondant à la fois aux besoins des athlètes et des jeunes sportifs de la relève des associations sportives. Je pense, entre autres, au Club de soccer Fabrose, aux Loups de Curé‑Antoine-Labelle et aux Vikings de Sainte-Rose. Je me réjouis de cette annonce puisqu'elle permet d'offrir un terrain de qualité à ces jeunes sportifs, qui pourront poursuivre leurs activités dans leur ville. C'est donc un bénéfice important pour toute la population de Laval, plus spécialement pour celle de Sainte-Rose », de dire le député M. Jean Habel.

Grâce à la réalisation de ce projet, les jeunes sportifs pourront pratiquer leurs activités sur une base régulière, ce qui favorisera ainsi l'adoption de saines habitudes de vie, tout en contribuant à leur sentiment d'appartenance à l'école et à leur communauté.