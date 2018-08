Journée fructueuse pour les cyclistes lavallois à la 53e finale des Jeux du Québec

Le 2 août, la région de Laval a récolté deux médailles en cyclisme sur route pour un total de 14 lors des présents Jeux du Québec qui se déroulent à Thetford Mines jusqu’à samedi.

C’est à l’épreuve de course sur route que Stéphanie L’espérance et Matisse Julien ont monté sur la 2e et 3e marche du podium respectivement.

La jeune cycliste a enregistré un temps de 01 :37 :03.02 sur 53,6 km, tandis que le triple médaillé des Jeux 2018 a terminé la course de 60,3 km en 01:35:32.03.

L’équipe de soccer féminine a blanchi une fois de plus son adversaire et l’a emporté par la marque de 4-0 contre la région de Chaudière-Appalaches. Demain, elles fouleront le terrain pour affronter la région de Richelieu-Yamaska en demi-finale.

Les nageurs battent des records personnels

En natation, Léo Plamondon a vaincu son record personnel à l’épreuve du 200 mètres libre avec un temps de 2 :20.93. Son frère Emil s’est également surpassé pour atteindre la finale B. Par ailleurs, Rosa Leah Tangora, Nora El Badaoui et Christina Duran ont également amélioré leur temps personnel aujourd’hui.