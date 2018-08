Soccer : Le CS Monteuil vient à bout du Dynamo de Québec

Dans un match chaudement disputé, le CS Monteuil a infligé la première défaite de la saison au Dynamo de Québec en l’emportant 2 à 1 dimanche soir à Laval. Le championnat déjà en poche, le Dynamo de Québec voit ainsi le CS Monteuil prendre le deuxième rang au classement général.

Le championnat n’était peut-être déjà plus en jeu avant même le début du match dimanche soir, mais cela n’a pas empêché le CS Monteuil d’offrir une de ses meilleures prestations de la saison.

« La première chose que j’ai fait comprendre au groupe c’est que le succès de Québec cette saison, ce n’est pas par chance. C’est une très bonne équipe, bien dirigée et elle mérite le championnat. Mais à mon groupe, le message était qu’on avait déjà bien fait contre eux sur notre terrain et qu’il fallait bien gérer le ballon en limitant les transitions, ce qu’on a fait ce soir », expliquait l’entraîneur-chef David Cerasuolo au terme de la victoire.

Son équipe avait bien compris le message puisqu’elle a commencé le match en lion. À la 15e minute, la défenseure Ariel Carignan envoie un beau ballon en profondeur à Kaitlyn Fournier qui réalise un beau crochet entre les jambes de la défenseure adverse, mais elle pousse tout juste trop loin pour tirer.

Quelques minutes plus tard, le CS Monteuil profite d’un coup de pied de coin en zone adverse tiré par Sabrina Santarossa. Cette dernière repère Olga Massombo qui rabat le ballon de la tête au sol pour rebondir tout juste par-dessus le cadre du but.

À la 37e minute, les efforts de Monteuil sont récompensés. La défenseure Amélie Tremblay récupère un ballon près de la ligne de centre et l’envoie par les voies aériennes vers Kaitlyn Fournier. Cette dernière plonge pour faire passer le ballon au-dessus de la gardienne du Dynamo qui était sortie pour la confronter et marque le premier but du match.

Discipline jusqu’à la fin

Avec son équipe en avance 1-0 à la mi-temps, l’entraîneur David Cerasuolo avait un message clair pour ses joueuses : rester disciplinées.

« On savait qu’à 1-0 à la demie, le Dynamo allait pousser pour la victoire. Ça nous arrive aussi de pousser pour la victoire et c’est dans ces moments-là qu’il faut exploiter la fragilité de la défensive adverse. Je leur ai dit qu’on voulait marquer sans toutefois se déséquilibrer. On voulait gérer notre avance et tirer avantage de cette dynamique dans le match », insistait l’entraîneur.

Et c’est exactement ce que les joueuses de Monteuil ont fait en début de deuxième mi-temps. À la 52e minute, l’attaquante Stephie-Ann Dadaille a profité d’une passe de Kaitlyn Fournier pour doubler l’avance de Monteuil.

La gardienne Évelyne Martineau, qui a joué un autre très bon match, a malheureusement perdu son jeu blanc quelques minutes plus tard. Sur une sortie pour dégager le ballon, la remplaçante du club U-16 AAA a mal jugé le ballon et Laura Veilleux en a profité pour le saisir et l’envoyer au fond du filet.

Martineau s’est repris à la 63e minute en réalisant un arrêt in extremis avec un plongeon à sa gauche pour sauver un but certain sur un tir à bout portant. Katilyn Fournier, élue joueuse du match, a ensuite multiplié les occasions de marquer, sans toutefois trouver le fond du filet à nouveau.

Dans les dernières minutes, la charnière défensive de Monteuil s’est resserrée pour limiter les percées du Dynamo de Québec qui bourdonnait en zone offensive. Menée par Sophie Thérien et Amélie Tremblay qui ont joué un rôle clé dans la victoire, la ligne défensive a limité les dégâts pour conserver l’avance de 2-1.

À la toute dernière minute de jeu, Sophie Thérien s’illustre en glissant pour tacler une joueuse de Québec qui se retrouvait dans la surface de réparation prête à décocher devant la gardienne de Monteuil. Pas de faute sur le jeu puisque la défenseure touche le ballon et dégage sa zone.

Le CS Monteuil inflige ainsi la première défaite de la saison au Dynamo de Québec et s’élève au

deuxième rang du classement. La troupe de David Cerasuolo aura l’occasion de confirmer sa deuxième place lors de son dernier match de la saison le 18 août prochain à 14 heures au domicile du FC Sélect Rive-Sud.