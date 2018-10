La STL et le Rocket de Laval renouvellent leur partenariat

Pour une deuxième saison, la Société de transport de Laval (STL) est le transporteur officiel des partisans du Club de hockey le Rocket de Laval.

Les jours de match, les détenteurs de billets du Rocket de Laval pourront voyager gratuitement à bord des autobus de la STL, des véhicules du transport adapté ainsi que dans les taxis collectifs. La gratuité sera en vigueur pour une période de deux heures précédant et suivant les matchs du calendrier régulier et des séries éliminatoires.

« La STL est fière de s’associer à nouveau au Club de hockey le Rocket de Laval. Grâce à cette initiative, les partisans pourront se rendre aux matchs sans se soucier de la congestion et du stationnement. Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté d’inciter la population lavalloise à utiliser davantage le transport collectif pour leurs déplacements. La Place Bell est au cœur du développement du centre-ville de Laval et la STL travaille sans cesse à offrir un service de transport collectif efficace pour les déplacements vers ce secteur en forte croissance. Une autre belle occasion d’essayer et d’adopter le transport collectif », souligne Éric Morasse, président du conseil d’administration de la STL.

« Grâce à notre partenariat avec la STL, nos partisans pourront de nouveau bénéficier d’un transport gratuit à la Place Bell avant et après les matchs du Rocket sur présentation de leur billet », a commenté le vice-président développement et opérations de la Place Bell, Mark Weightman.

« Cette initiative fut un grand succès en 2017-2018 en facilitant l’accès aux matchs du Rocket de façon efficace et écoresponsable. Ceci vient bonifier l'offre de transport en commun pour la Place Bell déjà très bien desservie avec la proximité du métro et du service de navettes gratuites également opérées par la STL », ajoute-t-il.

Rappelons que la STL offre également un service de navettes gratuites à partir de l’hôtel de ville de Laval les jours de match et lors des événements produits par Evenko. Ce service de navettes, qui débute 90 minutes avant chaque événement, fait le lien entre le stationnement de l’hôtel de ville, situé au 1, place du Souvenir et la Place Bell.