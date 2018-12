Le Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec –Laval 2020 (COFJQ - Laval 2020) a récompensé, le mardi 11 décembre 2018 à la Maison des Jeux du Québec Vimont Toyota, les lauréates du concours de dessin de la mascotte de la Finale.

Dans le cadre de ce concours, les étudiants du Collège Montmorency étaient invités à proposer une création originale qui représentera la mascotte de la Finale des Jeux du Québec de Laval. Le concours était ouvert à tous les étudiant(e)s de la population générale du Collège Montmorency, et s’est déroulé du 24 septembre au 10 octobre 2018.

Lauréats et prix

C’est le dessin de Fabiana Marin, étudiante en arts visuels, qui a remporté le premier prix. En plus de se voir remettre un chèque-cadeau Apple d’une valeur de 1 000 $, son dessin sera reproduit en mascotte grandeur nature et deviendra l’emblème de la Finale.

Son croquis représente une bernache décontractée dans un maillot sportif. Selon Fabiana, la bernache est un oiseau très présent sur l’île Jésus. Il est dynamique et a l’air solide. De plus, cet animal est compétitif, et aussi fort sympathique. Il se laisse approcher et approche les gens.

Valérie Boissonneault, étudiante en arts visuels, a reçu le deuxième prix d’une valeur de 600 $ (chèque-cadeau Apple). Caroline Roy, étudiante en muséologie, et Grace Ekagnon Fadonougbo, étudiante en électronique, ont quant à elles, obtenu ex aequo le troisième prix et se sont partagé les 400 $.

Le jury était composé d’un membre du personnel enseignant et un membre du personnel administratif du Collège Montmorency ainsi que de trois membres du Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec - Laval 2020.

Depuis pratiquement les tout débuts du Programme des Jeux du Québec, en 1971, la mascotte est un emblème symbolique traditionnel dans le paysage de toutes les régions hôtes. Le COFJQ – Laval 2020 souhaite faire naître la mascotte officielle de la région de Laval pour la Finale d’été qui se tiendra du 31 juillet au 8 août 2020.

Dernière étape pour la mascotte

Le COFJQ – Laval 2020 désire ouvrir un concours prochainement dans des écoles primaires de Laval qui consistera à imaginer le nom de cette bernache.