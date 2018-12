55 e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 Le Collège Montmorency devient un partenaire majeur

À moins de dix-neuf mois de la Finale, le Collège Montmorency devient l’un des partenaires majeurs de cet événement d’envergure en signant une entente capitale avec le Comité organisateur de la 55 e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 (COFJQ – Laval 2020).

Le Collège Montmorency est fier d’associer son image à ce grand rendez-vous sportif, qui réunit annuellement les meilleurs athlètes québécois de âgés entre 12 et 17 ans pour une compétition relevée dans une ambiance amicale. En s’unissant à la Finale, le Collège rejoint sa mission qui consiste à s’engager dans toutes ses composantes et envers tous ceux qui ont recours à ses services, et de poursuivre sa mission éducative sur la base des valeurs auxquelles il adhère comme l’ouverture, la collaboration, l’engagement et l’innovation.

« À l’été 1991, le Collège Montmorency était le point névralgique de la 27 e Finale qui fût un grand succès. C’est donc tout naturel pour le collège de faire partie de l’aventure de la 55 e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 et de revivre ces moments exceptionnels », de dire M. Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency.

Marc DeBlois, directeur général du COFJQ – Laval 2020 était très enchanté par cette association. « Un partenaire de la trempe du Collège est primordial dans la réussite d’un événement d’une telle envergure. Nous sommes des plus heureux de pouvoir le compter parmi les institutions lavalloises, engagées à la cause des jeunes athlètes. »

Un engagement exceptionnel pour 2020

Pendant les 10 jours de festivités entourant la Finale, soit du 31 juillet au 8 août 2020, près de 3 500 athlètes pourront bénéficier d’infrastructures sportives de haut niveau. Avec son emplacement central et un métro à proximité, le Collège Montmorency fera vivre une expérience mémorable aux athlètes. Entre ses murs, les athlètes seront hébergés, divertis et auront droit à des repas de grande qualité. La centrale administrative se retrouvera également au Collège où le personnel du COFJQ - Laval 2020 y emménagera pendant la période des Jeux. U