Deux sportifs lavallois sont récompensés par la Fondation Palestre Nationale

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et la Fondation Palestre Nationale (FPN) ont poursuivi leur collaboration dans le cadre de la 5e édition du Programme de bourses de la FPN, un partenariat qui a permis de remettre 30 000 $ en bourses à 20 jeunes étudiants-athlètes prometteurs identifiés de catégorie espoir par leur fédération.

Parmi les 20 récipiendaires, deux sont originaires de la région de Laval.

Emanuel Désilets (15 ans - Athlétisme) s'est vu remettre la bourse Soutien à la réussite académique et sportive d'une valeur de 1 500 $.

Discipliné et sérieux à l'entrainement, Emanuel Désilet concentre ses efforts sur ses départs au 60 au 100 mètres haies et sur sa technique au saut en longueur.

Plusieurs records provinciaux et médailles d’or sont dans sa ligne de mire en 2019, en plus de participations aux Championnats nationaux intérieurs New Balance à New York et aux Championnats de la NACAC des moins de 18 ans au Mexique.

Animé par le rêve olympique, l'étudiant en 4e secondaire à l'École Horizon Jeunesse aspire à des études collégiales et universitaires, peut-être dans le domaine du droit.

Benjamin Nadon (15 ans - Ski acrobatique - bosses) a quant à lui reçu la bourse Excellence académique de 1 500 $.

Le vice-champion canadien junior des bosses en parallèle chez les moins de 16 ans en 2018 et Champion canadien junior des bosses chez les moins de 14 ans en 2017 étudie en 4e secondaire en concentration football au Collège Laval et maintient une moyenne académique de 93 %.

Rapide dans les parcours, Benjamin fait aussi preuve d’une belle constance et est capable d’oublier rapidement une prestation décevante. Il peaufine constamment sa technique de ski à l’entrainement.

Le bosseur se fixe deux objectifs précis ces prochaines saisons : faire partie de l’équipe du Québec et représenter le pays aux Jeux olympiques. Rêvant également d’être footballeur professionnel, Benjamin étudiera au cégep et à l’université pour enseigner l’éducation physique.

« C’est toujours un grand plaisir d’encourager de jeunes étudiants-athlètes qui poursuivent leurs rêves aux niveaux provincial et national. Nous trouvons primordial de soutenir l’élite sportive très tôt dans son cheminement. C’est donc une fierté pour nous de jouer un rôle de premier plan vers la réussite sportive et académique des jeunes étudiants-athlètes que nous récompensons », a expliqué monsieur François Deschênes, président de la Fondation Palestre Nationale, qui a remis le 17 janvier les 20 bourses de 1500 $ pour un total de 138 000 $ à la FAEQ depuis les cinq dernières années.

Cette approche de la FPN est un des ingrédients clés de l’excellente synergie développée avec la Fondation de l’athlète d’excellence depuis cinq ans.

« Le Programme de bourses de la Fondation Palestre Nationale soutient de très jeunes étudiants-athlètes qui, bien souvent, n’ont pas accès à un appui financier autre que celui de leurs parents, a précisé monsieur Claude Chagnon, président de la FAEQ. L’historique de la Palestre Nationale remonte à 125 ans et c’est un privilège pour nous de faire la promotion de nos valeurs aux côtés de cette institution québécoise. »