Une année faste pour les Dragons Jaunes U12M AA de Delta

L’équipe des Dragons Jaunes du Club de Soccer Delta de Laval a terminé une remarquable année 2018 en beauté en remportant les grands honneurs du tournoi Les 36 Heures de Soccer de Montréal dans la catégorie U12 AA masculin. Ce tournoi, organisé par l’ARS Concordia, s’est déroulé du 14 au 16 décembre dernier au magnifique Stade de soccer de Montréal.

Pour atteindre la ronde éliminatoire, les Dragons ont dû vaincre les deux équipes finalistes de 2017 (CS Rivière-des-Prairies et AS Rosemont-Petite-Patrie) et soutirer un match nul à la redoutable équipe de St-Laurent. Ils ont par ailleurs retrouvé St-Laurent en demi-finale, et une victoire serrée de 1-0 leur a permis d’affronter le Rouge&Noir de Terrebonne en finale.

Après une bataille enlevante, ils ont réussi à se sauver avec une autre victoire de 1-0. En 5 matchs, les Dragons n’ont donc subi aucune défaite et encaissé un seul but.



Plus tôt dans l’année, les Dragons ont également remporté le tournoi ARS Laval National en février, le tournoi d’hiver du FC St-Eustache en mars, en plus de gagner en juin la médaille d’argent au prestigieux Tournoi de Victoriaville, où pas moins de 26 clubs bataillaient dans leur catégorie.