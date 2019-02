Sandro Grande est nommé responsable du programme de soccer des Nomades

L’équipe de soccer féminin division 1 des Nomades sera dirigée, la saison prochaine, par Sandro Grande qui était déjà à la barre de l’équipe de soccer masculine division 1.

Ce changement de garde s’explique par la volonté des Nomades de permettre aux équipes de poursuivre le travail accompli jusqu’à maintenant et d’être des prétendants aux plus grands honneurs à l’échelle provinciale et nationale.

Occupant le poste d’assistant directeur technique du Club les Étoiles de l’Est, Sandro Grande est un entraîneur expérimenté et respecté au sein de la communauté de soccer québécoise. Son expérience à titre de joueur professionnel avec l’Impact et en Europe lui permet de bien comprendre les rêves que peuvent caresser les étudiants-athlètes souhaitant évoluer au plus haut niveau.

Guedid Cabdillahi, occupait le poste d’entraîneur-chef depuis les cinq dernières années restera au sein de l’équipe d’entraîneurs de l’équipe féminine à titre d’adjoint. Le travail de recrutement entamé en vue de la prochaine saison continuera suite à la passation de l’équipe sous le règne de Grande.

Les équipes de soccer des Nomades souhaitent être compétitive à l’automne 2019, puisque le Collège Montmorency sera l’hôte du championnat provincial de soccer division 1 du RSEQ les 26 et 27 octobre prochain.