55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 : Présentation des premiers acteurs

SPORTSQUÉBEC et le Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 (COFJQ - Laval 2020) ont eu le plaisir, le 29 janvier 2019 chez Vimont Toyota Laval, de présenter ses premiers partenaires financiers et institutionnels ainsi que son image de marque.

Lors de cet événement, le maire de Laval, M. Marc Demers, la ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest, le président de SPORTSQUÉBEC, M.Michel Allen et le président du conseil d’administration du COFJQ – Laval 2020, M. Yves Carignan, ont su rallier les différents acteurs engagés à la réalisation de la 55e Finale qui se tiendra du 31 juillet au 8 août 2020.

« L’organisation de la Finale des Jeux du Québec à Laval est un projet commun et rassembleur, axé sur la jeunesse et sur les forces vives des fédérations sportives, des entreprises privées et des partenaires institutionnels », de dire le maire Demers.

Le président de SPORTSQUÉBEC réitérait sa confiance envers Laval dans l’organisation de cette 55 e Finale, tout en remerciant l’ensemble des partenaires engagés jusqu’à présent. « Sous la gouverne d’un conseil d’administration engagé, le COFJQ – Laval 2020 met tout en place pour faire de cette compétition d’envergure, un événement marquant dans le cheminement sportif des jeunes athlètes qui y prendront part » d’ajouter Michel Allen.

Des partenaires motivés

Les partenaires financiers : Vimont Toyota (présentateur de la Maison des Jeux et prêt d’une Corolla et d’un RAV4), Courchesne Larose (offre les fruits aux athlètes, aux entraîneurs et aux bénévoles), MonCloudPrivé.ca – propulsé par Formatique (système informatique de la Maison des Jeux Vimont Toyota) et SS Info (système de téléphonie de la Maison des Jeux Vimont Toyota).

Les partenaires institutionnels : le Gouvernement du Québec, SPORTSQUÉBEC, la Ville de Laval, le Collège Montmorency, Sports Laval, Tourisme Laval, la Société de transport de Laval, les deux commissions scolaires lavalloise (CSDL et CSSWL), le Collège Laval, le Collège Letendre et le Cosmodôme.

« Tous ici présents, êtes de fabuleux ambassadeurs. Parlez des Jeux autour de vous. Impliquez-vous ! Grâce à vous, l’événement sera un franc succès ! » a dit avec ferveur, Yves Carignan.

Une image de marque emblématique et vidéo promotionnelle

Lors de la soirée, la symbolique de l’emblème de la 55e Finale a été expliquée. Les anneaux font référence à des maillons d’une chaîne. Le mauve représente la région, les ponts, l’entraide, le bénévolat ; le rouge évoque la force, le dynamisme, le dépassement ; le bleu désigne le milieu hôte, soit la Ville de Laval ; le cyan incarne l’eau, les rivières, le côté insulaire de Laval.

Sur la photo: Sébastien Sirois de SS Info ((système de téléphonie de la Maison des Jeux Vimont Toyota), Alain Deschamps, directeur général de SPORTSQUÉBEC, Benoit Mercier, directeur général de Vimont Toyota Laval, Michel Allen, président de SPORTSQUÉBEC, Nicholas Borne, conseiller municipal Laval-les-Îles et membre du conseil d’administration du COFJQ – Laval 2020, Marc Demers, maire de Laval, Éric Lannier de MonCloudPrivé.ca propulsé par Formatique, Yves Carignan, président du conseil d’administration du COFJQ – Laval 2020 et Jean-Philippe Aubé de SS Info. Absent sur la photo, Guy Millette de Courchesne Larose.