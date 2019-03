Laval s’approche de l’objectif, 6 médailles de plus au tableau

C’est avec fierté que la délégation lavalloise a ajouté 6 médailles au tableau pour en totaliser 18, et ce, seulement 4 jours après l’ouverture des Jeux du Québec.

« Ça fait très longtemps que nos athlètes avaient cumulé autant de médailles en si peu de journées de compétitions. En 2017, les Lavallois avaient cumulé 19 médailles pour la durée totale de l’événement. C’est motivant de voir les athlètes se dépasser et nous souhaitons que ça inspire les jeunes qui concourront dans les prochains jours», affirme Vincent Brazeau, chef de la délégation lavalloise.

En boxe, Anthony Paquette a remporté son combat chez les Juvénile moins de 45 kilogrammes, ce qui l’a conduit sur la plus haute marche du podium. Ses coéquipiers, Nicolas Tipa (Juvénile Masculin – 55 kg) et Julien Larochelle (Juvénile Masculin – 50 kg) se sont inclinés, ils quitteront la 54e édition des Jeux du Québec avec la médaille d’argent.

En gymnastique, la région de Laval a décroché le bronze dans l’épreuve Omnium, une épreuve nouveauté cette année. Combinant des athlètes de gymnastique masculins, féminins et de trampoline, les Lavallois ont su se démarquer pour terminer tout juste derrière l’équipe de la Rive-Sud et de Lanaudière. En patinage artistique, Matthew Brauer a décroché le bronze avec une bonne performance totalisant 22,34 points. Du côté du taekwondo, Lina Ikhlef a aussi mis la main sur la médaille de bronze dans la catégorie U15 féminin moins de 51 kilogrammes.



À surveiller

Aujourd'hui marque la fin du premier bloc de compétition. Les 81 athlètes du premier bloc cèderont leur place aux 58 athlètes du deuxième bloc qui concourront dans les disciplines du curling, de l’escrime, du hockey féminin, du patinage de vitesse, le ski de fond et le tennis de table. Avant de quitter Québec, l’équipe lavalloise de badminton tentera de s’emparer de la médaille de bronze où elle affrontera l’équipe de la région de Montréal.

À propos de Sports Laval

Depuis 2003, Sports Laval a pour mission de favoriser le développement du sport pour les jeunes lavallois, de l’initiation à l’excellence, en rassemblant et en soutenant à cet effet les organisations scolaires et civiles. Pour plus d’information : www.sportslaval.qc.ca.