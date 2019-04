Jeux du Québec – Laval 2020 Lancement d’une vidéo inspirante

C’est une vidéo chargée d’émotions et de sportifs en action que le Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec (COFJQ – Laval 2020) a officiellement dévoilée aujourd’hui.

Au cours de l’été et de l’automne 2019, le tournage a été réalisé en collaboration avec la Ville de Laval. Un travail précieux de conception et d’organisation qui présente des images pleines de dynamisme, d’efforts et de dépassement de plusieurs jeunes athlètes. Le tout combiné à des scènes illustrant la qualité de vie exceptionnelle de la région de Laval.

Cette vidéo se veut une carte d’invitation aux 3 300 athlètes, entraîneurs et accompagnateurs provenant de 19 régions du Québec. Rappelons que la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 se tiendra du 31 juillet au 8 août et accueillera plus de 130 000 visiteurs.

« Nous espérons qu’elle saura rallier tous les gens de la région et susciter leur intérêt à devenir bénévole et partenaire de ce plus grand rassemblement multisport au Québec », de dire le président du COFJQ – Laval 2020, Yves Carignan.

Pour visionner la vidéo, consultez le site Internet de la 55e Finale des Jeux du Québec - Laval 2020 et cliquez sur l’icône YouTube ou allez directement sur ce lien youtu.be/eqhMPp4aOYQ.