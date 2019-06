234 athlètes et entraîneurs lavallois récompensés

Le 28 mai, 234 médailles ont été remises lors de la 61e soirée du Mérite sportif lavallois. Les athlètes et entraîneurs honorés ont été accueillis par Yannick Langlois, conseiller municipal de L’Orée-des-Bois et représentant du maire durant cette soirée, ainsi que par Geneviève Cossette, présidente de Sports Laval. De plus, les jeunes présents ont pu entendre un témoignage inspirant de l’invité d’honneur de la soirée, Jean-François Ménard, spécialiste en préparation mentale auprès des meilleurs médaillés olympiques canadiens.

Disciplines sportives célébrées

Seize disciplines sportives ont été mises en lumière : athlétisme, badminton, boxe, cheerleading, escrime, gymnastique, hockey, judo, karaté, patinage artistique, patinage de vitesse courte piste, patinage synchronisé, ski de fond, taekwondo, tennis de table et volleyball. Des 234 médailles remises, 12 étaient d’or, 38 étaient d’argent et 184 de bronze.

Bourse Alexandre-Despatie

La lauréate 2019 de la bourse Alexandre-Despatie est Laurie Denommée, étoile montante de la gymnastique artistique. Elle représente l’un des plus beaux espoirs au pays dans sa discipline. Gymnaste depuis l’âge de 4 ans, cette talentueuse athlète aspire à se classer dans l’équipe canadienne lors des prochains Jeux olympiques en 2020.

Remise une fois par année depuis 2013, la bourse Alexandre-Despatie, de 2 500 $, vise à récompenser un athlète de haut niveau dont l’engagement et les performances sont liés directement à la Politique de l’activité physique de la Ville de Laval.