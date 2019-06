La Caravane Multisports : 7 000 jeunes bougent à Laval

C’est avec fierté que Sports Laval a conclu la première année d’activité de la Caravane Multisports dans le cadre du programme Mes Premiers Jeux de SPORTSQUÉBEC. Cette activité clé en main offerte par Sports Laval s’est déployée du 27 mai au 21 juin. À l’approche de la fin de l’année scolaire, c’est plus de 7 000 jeunes qui ont été initiés à différentes activités sportives directement dans la cour extérieure de 20 écoles primaires lavalloises.

En plus de rendre la jeunesse active, la Caravane Multisports favorise le rayonnement de l’offre de services des associations sportives aux jeunes lavallois. « Par cette initiative, on souhaite aussi faire le maillage entre les élèves et les différentes associations sportives. Certains d’entre eux développeront peut-être une passion pour un sport et voudront poursuivre la pratique dans les prochaines semaines, mois ou mêmes années», affirme Martin Savoie, Directeur général de Sports Laval.

Grâce à la collaboration des associations sportives lavalloises et des animateurs issus des clubs sportifs, formés en complémentarité par Sports Laval, la Caravane Multisports a assurément créé des souvenirs mémorables aux participants. Au menu, le judo, le tennis, le karaté, l’escrime, le handball, l’athlétisme, le basketball, la gymnastique et l’ultimate frisbee étaient présentés.

