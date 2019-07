Pétroliers du Nord : mise sous contrat du capitaine Francis Desrosiers

Les Pétroliers du Nord sont heureux d’annoncer la mise sous contrat de leur capitaine Francis Desrosiers. Pour les dirigeants de l’équipe, la signature du joueur était une priorité. Ce dernier a connu toute une saison l’an passé inscrivant 37 points en 36 parties.

Il en sera à sa cinquième campagne dans la LNAH et comme Pierre Pelletier le mentionnait :

« Francis est comme un bon vin. Il ne cesse de nous surprendre et plus le temps passe, meilleur il devient. »

Le principal intéressé était on ne peut plus heureux de parapher une nouvelle entente avec les Pétroliers.

« Je suis extrêmement heureux de revenir. Je vois la direction que prend cette équipe et le virage jeunesse me plaît énormément. Nos dirigeants ont effectué un excellent repêchage et nous allons avoir une équipe pas mal plus rapide la saison prochaine », a affirmé le capitaine Francis Desrosiers.