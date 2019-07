Un franc succès pour la première édition du Tournoi Bantam AA de Laval

Déjà une semaine que s’est terminée la première édition du Tournoi des Bantam AA des Associés de Laval, et celle-ci a d'ailleurs connu un franc succès.

Le tout a débuté par un match d’ouverture opposant les Associés de Laval aux Aigles de Trois-Rivières le vendredi débutant le long weekend de la Fête Nationale où les Aigles l’ont emporté 3 à 2 sur l’équipe locale.

Ce sont finalement les As de Québec qui ont remporté la première édition du Tournoi Bantam AA des Associés de Laval lundi dernier. Lors d'une finale serrée où les deux équipes se sont signalées par la qualité des lanceurs et l'excellence du jeu défensif, les As ont vaincu les Élites de Lanaudière Jaune par la marque de 1-0.

Les lanceurs des As ont d'ailleurs été aussi dominants en demi-finale, ayant blanchi leurs adversaires 2-0. Ils terminent le tournoi avec une fiche parfaite de 5 victoires et aucune défaite. L’équipe des Associés de Laval a malheureusement perdu en demi-finale.

Les Associés de Laval remercient leurs deux co-présidents, Mme France Mailly et Mme Sonia Massicotte, l’ensemble du comité organisateur, les bénévoles dévoués, de même que leurs commanditaires et fiers partenaires (Caisse populaire Desjardins des Grands boulevards, les restaurants Benny & Co., l’Entrepôt du Baseball de même que Sportium).

Pour conclure, le comité organisateur tient à féliciter l’ensemble des joueurs pour l’excellente qualité des matchs disputés. Il sera peut-être possible de recroiser certains d'entre eux lors des Jeux du Québec 2020 qui se dérouleront à Laval.