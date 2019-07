Dominic Jalbert s’amène avec Les Pétroliers du Nord à Laval

Pierre Pelletier a conclu une entente qui permettra à Dominic Jalbert de disputer la prochaine saison à Laval avec les Pétroliers du Nord.

Le défenseur gaucher est un gradué de l’Université Ottawa qui a porté les couleurs des GeeGees en même temps que le nouveau venu Mathieu Leduc. Jalbert a passé une bonne partie de sa carrière en France alors qu’il a disputé 161 parties avec les formations de Chamonix, Grenoble et Anglet. En tant que défenseur, il y a amassé 124 points.

L’addition de Dominic Jalbert apportera expérience et stabilité à la défensive lavalloise. De toute évidence, les spectateurs seront à même d’apprécier la défensive plus mobile, plus stable et plus rapide des Pétroliers.

« Dominic est un défenseur offensif, habile en relance. Il viendra supporter notre avantage numérique. Nous avions éprouvé quelques difficultés dans cette facette du jeu la saison dernière, mais j’ai bon espoir que sa présence saura aider à solutionner cette lacune », a affirmé le DG Pierre Pelletier.

En entrevue téléphonique, le principal intéressé était on ne peut plus joyeux de la tournure des événements.