Le Grand Défi 1000 Km Seat Burners se tiendra prochainement à Laval

Le Grand Défi 1000 Km Seat Burners est une épreuve d’endurance à moto avec certification qui se déroule au Québec et en Ontario. L’événement s’amène d’ailleurs à Laval prochainement. Le départ se tiendra de 5 à 6 heures, le matin du 6 juillet, à partir du stationnement du Tim Horton, situé au 2656, boulevard Daniel-Johnson, à Laval.

Les participants qui complètent ce défi amusant se voient remettre un certificat attestant de leur réussite et deviennent automatiquement membres des Seat Burners. Deux parcours sont disponibles et une célébration se tiendra à l’arrivée au Club de golf de Sainte-Rose entre 18 h et minuit.

Les événements Seat Burners sont des défis d’endurance et non pas des épreuves de vitesse. Nous mettons beaucoup d’emphase sur la sécurité routière, notamment en divulguant des conseils de sécurité sur notre site web et les réseaux sociaux et exigeant un engagement écris avant chaque événement.

« Avec plus de 220 inscriptions pour l’événement de Laval, nous deviendrons rapidement l’équivalent des Iron Butt au Canada » a déclaré Mario Gauthier, président de Mayaventure, l’entreprise qui fait la promotion de l’événement.

Un premier 1000 km officiel

Le fondateur de l’événement a parcouru des distances de 1000 km à bien des reprises, le plus souvent de façon involontaire.

« En tant que grand voyageur à moto (Laval – Playa del Carmen à 6 reprises) je voulais organiser un événement qui ferait apprécier les randonnées de longues distances au plus grand nombre de motocyclistes possible et ce, de façon sécuritaire. Mais pour avoir la crédibilité nécessaire, je devais le faire de façon officielle. Ainsi, le 8 juin dernier, avec notre Marshall, nous avons officiellement été les deux premiers Seat Burners à parcourir les 1000 km en 12 heures et 22 minutes.», a-t-il dit.

En plus du défi du 6 juillet à Laval, il y en aura un second à Québec, le 17 août, et il y aura un 2000 km les 8 et 9 septembre prochains. Les événements Seat Burners ont lieu beau temps, mauvais temps.