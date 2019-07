Félix Dolci champion du monde junior aux anneaux

La première édition des Championnats du monde juniors de gymnastique artistique aura souri au Lavallois Félix Dolci. Après avoir fini quatrième du concours multiple jeudi dernier, l’athlète québécois a été couronné en finale individuelle aux anneaux samedi le 29 juin. Il repartira de Gyor (Hongrie) avec une deuxième médaille, puisqu’il a également raflé l’argent au sol.

« Je suis très fier de mes accomplissements et j’avais une belle équipe derrière moi pour me supporter. Je suis arrivé dans les finales avec l’objectif de gagner deux médailles. Je savais que j’étais capable de livrer de bonnes performances et c’est exactement ce que j’ai fait aujourd’hui », a expliqué Dolci à la suite de cette journée mémorable.

En action dans la dernière finale au programme de samedi, Félix Dolci a été l’avant-dernier gymnaste à s’élancer aux anneaux. Deuxième des qualifications à cette épreuve, l’athlète de 17 ans a recueilli cette fois 13,600 points pour prendre provisoirement la tête devant le Brésilien Diogo Soares, qui avait amassé 13,500 points.

Tout reposait donc sur la performance de l’ultime athlète à s’exécuter dans la finale, le Chinois Haonan Yang, meneur à cet engin après les qualifications. Ce dernier a mérité 13,475 points, bon pour la troisième place.

« Je pense que je lui ai mis un peu de pression! Dès l’échauffement, tout le monde a pu observer que j’étais solide et très constant sur mes réceptions. J’avais un bel ordre de passage, ce qui m’a permis de voir le résultat des autres et je savais ce qu’il fallait pour monter sur le podium. J’étais assez nerveux lors de la routine du Chinois, mais il a fait deux petites erreurs et j’étais assez confiant de passer devant », a précisé le double médaillé.

Vice-champion au sol

Plus tôt dans la journée, Félix Dolci s’était déjà assuré d’une médaille en raflant l’argent au sol avec un pointage de 14,000. Le Sud-Coréen Ryu Sunghyun a été le seul à recevoir une meilleure note de la part des juges en amassant 14,166 points pour sa routine.

« Ç’a été assez serré! Nous avons tous des routines assez similaires chez les juniors et tout se joue sur les réceptions, le mouvement et la difficulté. Le Coréen avait une routine un peu plus difficile que la mienne et ça lui a donné un petit avantage. Il a bien fait et il mérite l’or! Pour ma part, je suis très satisfait de ma deuxième place », a-t-il mentionné.

L’Ukrainien Nazar Chepurnyi a complété le podium en obtenant 13,866 points.

Félix Dolci planifie maintenant son retour à la maison où il pourra célébrer ses récents exploits avec ses proches. Ce dernier reprendra ensuite l’entraînement en vue de la compétition Élite Canada qui se déroulera en juillet.