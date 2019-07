Patrick Bordeleau sera de retour avec les Pétroliers du Nord la saison prochaine

Un des favoris des partisans des Pétroliers sera de retour la saison prochaine. En effet, Pierre Pelletier nous confirmait le retour du solide gaillard Patrick Bordeleau qui retrouvera son numéro 57 des beaux jours.

« Je suis dans une forme resplendissante et je n’ai pas peur de le dire, je suis maintenant sobre depuis 75 jours. Il fait bon vaincre mes démons et régler certaines choses dans ma vie. J’ai vécu une période difficile et ma santé autant physique que psychologique n’étaient pas à leur meilleur. Je sais que les partisans n’ont pas vu le meilleur de Patrick Bordeleau et je manquais parfois de gaz la saison passée, mais je t’assure que la saison prochaine sera une autre paire de manches. Je suis au gym du lundi au vendredi et je suis également sur la glace du lundi au vendredi alors ma condition physique n’est pas du tout comparable à la saison dernière », déclarait le colosse mesurant 6’6’’ qui pèse plus de 225 lbs.

« J’ai tellement hâte de recommencer à jouer et retrouver mes coéquipiers ainsi que les partisans de Laval et de toute la Rive-Nord. Notre équipe va être rajeunie et on va offrir un bon spectacle aux partisans des Pétroliers », a-t-il ajouté.

Dans la LNAH, Bordeleau a porté les couleurs du Cool Fm et des Éperviers de Sorel-Tracy avant de passer aux Pétroliers du Nord avec qui il a disputé la dernière saison. Rappelons-nous que Patrick Bordeleau a aussi disputé 129 parties dans l’uniforme de l’Avalanche du Colorado et 282 autres dans la AHL où il obtenait 38 points et 532 minutes de pénalité.

« J’adore l’attitude de Bordy qui fait preuve d’un grand professionnalisme. J’ai le sentiment que les partisans vont voir le meilleur de Patrick Bordeleau qu’on a vu à date. Avec la condition physique dans laquelle est Pat, il fera assurément résonner les bandes du mythique Colisée Laval et imposera sa loi dès les matchs préparatoires. Nous sommes en contact constant avec Bordy cet été et nous le supportons à 100 % dans sa démarche personnelle! », affirmait le DG Pierre Pelletier.

Les Pétroliers procèderont à d’autres annonces au cours des prochains jours. Malgré un soleil de plomb, personne ne chôme à Laval afin de mettre sur pied le meilleur produit possible.