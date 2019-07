Tyler Howe de retour dans la LNAH!

Après l’annonce de l’arrivée de Vytal Côté et du retour de Patrick Bordeleau, en grande forme la semaine dernière, voilà que Les Pétroliers du Nord ajoutent du muscle à leur formation en la personne de Tyler Howe.

Tyler Howe est de retour dans la LNAH après avoir évolué dans le circuit en 2012-2013 alors qu’il portait les couleurs des River Kings de Cornwall. Howe avait alors disputé 17 combats en 13 parties ne choisissant aucunement ses adversaires. Âgé de 28 ans, il mesure 6’6’’ et pèse 235 lbs. Howe a disputé les deux dernières saisons à Knoxville et Evansville dans la SPHL et aussi à Atlanta dans la ECHL.

« J’ai vraiment aimé jouer dans la LNAH et je suis heureux de revenir ici. En plus je vais jouer avec mon bon ami Vytal Côté. Je connais bien la ligue et je suis prêt à jouer le rôle que les dirigeants de l’équipe vont me donner », a déclaré Tyler Howe.

« Tyler va apporter beaucoup de profondeur au niveau de la toughness. Il a joué dans la ECHL la saison dernière et peut disputer une présence régulière sur la patinoire. À 6’6’’, il a le physique de l’emploi comme on dirait par chez nous. Il est capable d’affronter n’importe qui dans la LNAH. Les partisans vont l’aimer!», a affirmé, quant à lui, le DG des Pétroliers, Pierre Pelletier.

Les dirigeants des Pétroliers du Nord vont ont promis une équipe à la hauteur de vos attentes. Les annonces ne sont pas encore terminées. En plus de Bordeleau et Howe, une autre grosse annonce sera faite d’ici quelques jours.

Le moins que l’on puisse dire c’est les Pétroliers du Nord ne chôment pas en cette période de vacances.