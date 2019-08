Coup d’envoi du décompte 365 jours avant la grande manifestation sportive

Le Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec — Laval 2020 (COFJQ – Laval 2020) a souligné, en présence de plus de 150 convives, les 365 jours avant le début des compétitions de 2020. C’est au Restaurant 1909 de la Place Bell que s’est tenue cet événement, où le décompte a été officiellement lancé.

Lors du 5 à 7, le maire de Laval, M. Marc Demers, le conseiller de Laval-les-Iles et responsable des Jeux du Québec 2020, Nicholas Borne, le président de SPORTSQUÉBEC, M. Michel Allen, le directeur général du COFJQ, M. Marc DeBlois, la directrice générale de la Caisses Desjardins de l’Ouest de Laval, Mme Jacinthe Godmer, ainsi que le président des Rôtisseries St-Hubert et président d’honneur de la soirée-bénéfice de la 55e Finale des Jeux du Québec - Laval 2020, M. Richard Scofield, ont su rallier les partenaires engagés et démontrer que cette Finale sera un événement mémorable qui se tiendra du 31 juillet au 8 août 2020.

« C’est une occasion unique pour les Lavalloises et les Lavallois de se rassembler et de porter le flambeau vers un événement de la trempe des Jeux du Québec. Son succès sera le reflet de l’effort de tous, tant les partenaires financiers, les bénévoles et les citoyens », de dire le maire de Laval, M. Marc Demers.

Le président de SPORTSQUÉBEC, Michel Allen, a réitéré le soutien de la corporation SPORTSQUÉBEC auprès du Comité organisateur dans les prochaines étapes de réalisation de cet événement multisport d’envergure. Il est convaincu du succès qu’engendrera cette 55eFinale auprès des athlètes, de la population et des membres de l’organisation.

Le directeur général du COFJQ - Laval 2020 a ensuite présenté les nouveaux partenaires corporatifs qui ont rejoint les rangs de la Finale de Laval. Il s’agit de la Taverne 1909 de Laval, des Rôtisseries St-Hubert, de l’Aréna du Rocket, de Trévi, de Microsoft, de Mondo et de [co]motion. Il a aussi nommé [co]motion à titre de promoteur de la soirée-bénéfice qui aura lieu le 30 janvier 2020 à la Salle André-Mathieu. Les billets pour le spectacle Adrénaline mettant en vedette Vincent Vallières et ses invités sont présentement en vente sur le site Internet de la Finale à : laval2020.jeuxduquebec.com.

« Je suis des plus honorés de pouvoir présider la soirée-bénéfice qui permettra de concrétiser cette célébration du dépassement de soi, une démonstration de l’excellence par le sport qu’est la Finale des Jeux du Québec. C’est le moment opportun d’encourager ces sportifs de 12 à 17 ans qui sont de véritables exemples de persévérance et de dévouement » a ajouté avec enthousiasme M. Richard Scofield des Rôtisseries St-Hubert dans une vidéo.

La soirée s’est achevée avec le dévoilement du décompte qui sera affiché jusqu’au début des compétitions sur le grand écran de la Taverne 1909 de Laval, puis d’un toast en l’honneur de la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020.