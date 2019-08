William Duquette est champion québécois junior

William Duquette (Club Laval-sur-le-Lac) et Hugo Denis (Le Mirage) ont eu besoin de la prolongation, jeudi, au Club de golf Rockland, en Ontario, pour déterminer le grand gagnant du Championnat provincial junior des garçons, présenté par Daigneau, eau de source naturelle, en collaboration avec Turkish Airlines. En dépit de sa remontée spectaculaire, Denis a dû s’avouer vaincu face à son adversaire dès le premier trou supplémentaire.

Meneur à l’issue de la troisième ronde, William Duquette a joué la normale (72) lors de la ronde ultime pour compléter son tournoi à -3 (285). Il a toutefois vu Hugo Denis, un golfeur d’âge juvénile, remonter au classement en remettant une carte finale de 66 (-6) et, du même coup, provoquer une double égalité en tête.

Après avoir confirmé le tout, les organisateurs ont convié les deux jeunes hommes au 8e trou pour débuter la prolongation. Denis, qui s’élançait en premier, a vu sa balle atterrir tout juste à la droite du vert, ce qui a ouvert la porte à Duquette. Ce dernier s’est ensuite exécuté avec confiance pour se mettre en bonne position.

« Ce matin (jeudi), je n’avais pas utilisé le bon bâton sur ce trou, mais je savais exactement ce qu’il fallait que je fasse pour être sur le vert. J’ai atteint le green et je savais que j’avais une bonne chance devant moi », a indiqué l’athlète de Laval qui a ensuite mis fin à une excellente semaine en réussissant la normale pour la victoire.

« J’ai passé très près d’avoir le birdie! Finalement, j’ai réussi deux bons putts de suite et ça m’a permis de remporter le titre. C’était un bon tournoi dans l’ensemble, j’ai eu beaucoup de plaisir et je suis très content du résultat », a-t-il ajouté.

Consolation pour Hugo Denis

Malgré la défaite, Hugo Denis avait plusieurs bonnes raisons de se réjouir à la suite de sa dernière ronde. En plus d’avoir réalisé l’une des meilleures performances de sa vie, le golfeur de 16 ans est reparti de Rockland avec le titre de la division juvénile québécoise.

« C’est sûr que c’est malheureux de perdre, mais je suis très content de ma performance d’aujourd’hui et de mon tournoi en général. Ce matin, je ne pensais vraiment pas me retrouver parmi les meneurs, alors c’est un excellent résultat », a expliqué Denis qui a rapidement pris son rythme dans la partie de jeudi.

« J’ai commencé avec un birdie au premier trou et ça m’a donné confiance pour la suite de la journée. J’ai enchaîné les oiselets et je me suis rendu compte que c’était possible de rattraper les meneurs. C’est une belle expérience pour moi et je suis très fier », a-t-il également affirmé.

À l’image du duel entre Duquette et Denis, la lutte a été des plus serrées pour l’obtention du troisième rang au classement général. Au final, c’est le champion de l’édition 2018, Logan Boucher (Summerlea), qui est parvenu à se détacher du lot. Il a conclu avec un cumulatif de +1 (289), soit un coup devant ses plus proches poursuivants William Forgues (Royal Québec), Frédéric Rousseau (Pinegrove) et James Newton (Royal Ottawa).

L’équipe du Québec est maintenant connue

En terminant au troisième rang lors de l’événement, Logan Boucher a confirmé sa première place à l’Ordre de mérite pour le quota junior du Québec, ce qui lui permettra de représenter Golf Québec lors du Championnat canadien junior des garçons qui se tiendra à Covered Bridge Golf & Country Club, à Hartland, au Nouveau-Brunswick, du 11 août au 15 août.

Boucher joindra ses efforts à ceux de Christopher Vandette (Summerlea) et Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu) qui étaient déjà assurés de leur place sur la formation québécoise en vertu de leur présence sur l’équipe nationale junior.

Golf Québec se dirige maintenant vers le club de golf Drummondville où sera disputé le Championnat provincial bantam, pee-wee et moustique. Les jeunes golfeurs et golfeuses de la province tenteront d’y remporter les grands honneurs de leur catégorie respective lors des deux rondes qui seront présentées lundi et mardi prochains.