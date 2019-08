Trois nouvelles ententes chez les Pétroliers du Nord

Le directeur gérant Pierre Pelletier en est venu à des ententes avec trois vétérans. En effet, Hugo Carpentier, Marc-Olivier D’Amour et Sasha Pokulok ont apposé leur signature au bas d’un contrat des Pétroliers du Nord.

Il va sans dire qu’avec toutes les nouvelles additions, ces trois joueurs avaient hâte de régler leurs dossiers avec l’équipe et ainsi poursuivre la belle aventure des Pétroliers du Nord à Laval.

Les attaquants Hugo Carpentier et Marc-Olivier D’Amour ont joué un rôle important la saison dernière chez les Pétroliers du Nord. Carpentier, un vétéran de 31 ans, en est à sa 8e campagne dans la LNAH et compte 320 points en 276 parties. Joueur de caractère très intense, ses adversaires doivent constamment lever la tête, car Hugo Carpentier adore distribuer les coups d’épaule que ce soit le long des bandes ou en plein centre de la patinoire.

« On a des ajouts majeurs. Tout le monde parle de la toughness, mais nos hommes forts ne sont pas unidimensionnels; ils peuvent jouer au hockey. On oublie aussi de mentionner l’apport que François Bouchard va avoir dans notre équipe. François est un joueur très offensif qui a une capacité à marquer des buts. Il va apporter beaucoup aux Pétroliers tout comme Dominic Jalbert, un défenseur offensif, lui aussi. En ce qui me concerne, je suis des plus heureux de revenir avec les Pétroliers. Je veux terminer ma carrière avec cette équipe. Je suis en forme et j’ai encore le feu sacré. Je crois que ça se transpose sur mon jeu! J’ai gagné partout où je suis passé et la dernière saison est, quant à moi, inacceptable. Toutefois, nos propriétaires affichent un grand sérieux et ont pris les moyens pour que ça ne se reproduise pas. Je ne pensais jamais jouer à Laval un jour (rire), mais je dois dire que je suis bien content qu’on se retrouve là, cette année. Saint-Jérôme sera perdant dans tout ça, car nous allons avoir toute une équipe. Une chance, il va y avoir un autobus pour les partisans de Saint-Jérôme », a affirmé Hugo Carpentier.

Marc-Olivier D’Amour, de son côté, est âgé de 28 ans et il en est également à sa 8e saison. Le petit attaquant fait toutefois osciller le pèse-personne à 215 lbs. Il n’a pas froid aux yeux, comme en témoignent ses duels face à Christophe Losier de L’Assurancia à la fin de la dernière saison. Marc-Olivier compte 262 points dont 123 buts en 261 parties et 646 minutes de pénalité.

« Je suis très heureux d’être de retour avec les Pétroliers. Les autres équipes ne le diront pas, mais je me souviens très bien que lorsque j’évoluais avec le 3L de Rivière-du-Loup et que nous étions de passage à Laval, nous savions que ça allait faire mal! Ce sera la même chose cette année. Nous aurons un club de travaillants et sans aucun doute un des plus tough de la ligue. J’ai tellement hâte que ça commence. Avoir Bordeleau et Létourneau-Leblond dans la même équipe ça va être malade! », a déclaré D’Amour.

Le troisième joueur à parapher une entente était le vétéran défenseur étoile Sasha Pokulok qui mesure 6’5’’ et qui pèse 230 lbs. À 33 ans, Sasha affiche une forme splendide ayant passé la majeure partie de l’été sur la glace. En 239 parties dans la LNAH, il cumule 192 points. Pokulok est un ancien choix des Capitals de Washington dans la LNH et il a également disputé 68 parties dans la AHL et 93 dans la ECHL. Véritable quart-arrière de son équipe, il est doté d’une excellente vision du jeu et n’hésite pas à supporter les attaquants de son équipe. Sa longue portée constitue un atout majeur dans son jeu.

« Je suis content de revenir avec les Pétroliers. Avec toutes les nouvelles additions dans l’équipe, on va avoir un beau mélange de joueurs offensifs et défensifs. Il y a longtemps que je ne suis pas entraîné autant pendant l’été. Il est temps que commence cette saison! », a mentionné le joueur.

Pour Pierre Pelletier, le retour de ces trois éléments était une nécessité.