Hockey sur glace : un match difficile mais victorieux pour les Pétroliers du Nord de Laval

Les Pétroliers du Nord se mesuraient à l’Assurancia de Thetford-Mines vendredi soir et le défi était de taille pour la formation de Pierre Pelletier qui composait avec de nombreuses recrues encore en audition. Les décisions seront difficiles à prendre pour la direction de l’équipe puisque les « jeunes » Pétroliers ont surmonté l’adversité pour finalement l’emporter 7-4.

La soirée s’annonçait difficile lorsque les Lavallois ont laissé l’adversaire prendre une avance de deux buts soit ceux d’Alexandre Giroux et Simon Bourque. À 14 :32 du second engagement, le jeune Brendan Hamelin réduisait l’écart avant que l’Assurancia ne vienne reprendre son avance de deux buts.

" Nos jeunes poussent beaucoup alors que nos vétérans sont quant à eux arrivés dans une forme physique splendide "

Toutefois, les Pétroliers du Nord ripostaient avec une explosion de trois filets soit ceux de Jean-Michel Daoust qui offre du jeu réellement inspiré en ce début de saison, suivi du but de Sasha Pokulok à 19:58 de la deuxième période créant ainsi l’égalité. Le vétéran James Desmarais procurait ensuite brièvement l’avance aux Pétroliers avant que Christophe Losier ne s’inscrive lui aussi au pointage en avantage numérique. Encore une fois, les Pétroliers se relevaient les manches et y allaient d’une poussée fatale de trois points. Hugo Carpentier, Nicolas Poulin et Marc-Olivier D’Amour mettaient alors fin aux espoirs des locaux.

Sasha Pokuok, Hugo Carpentier, James Desmarais et Brendan Hamelin terminaient donc la soirée avec 1 but et 3 mentions d’aide chacun.



« Nous avons pris beaucoup de temps à nous mettre en marche. Le tempo a été passablement ralenti par les punitions. En deuxième, nous nous sommes mis en marche et avons effectué un bon contrôle de la rondelle tout en exploitant notre vitesse. Les décisions seront très difficiles à prendre puisque nos jeunes poussent beaucoup alors que nos vétérans sont quant à eux arrivés dans une forme physique splendide. Brendan Hamelin a démontré qu’il pouvait jouer dans la LNAH [Ligue Nord-Américaine de Hockey] en disputant une excellente rencontre ce soir. Je crois sincèrement que le sérieux démontré par toute notre organisation a créé un engouement chez nos joueurs et ces derniers ont emboité le pas ! » a exprimé Pierre Pelletier.

Le vendredi 11 octobre à 20 heures au Colisée Laval, les Pétroliers du Nord auront donc la visite de la formation beauceronne et d’ici là, nous devrions avoir une idée plus précise des jeunes qui viendront compléter l’équipe lors de la saison 2019-2020. Vytal Côté, Gerald Moriarity, Pierre-Luc Leblond seront intégrés à la formation très prochainement. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer.

Pour réserver une loge il reste quelques disponibilités. Contacter le courriel suivant: [email protected] pour de plus amples informations. Il est possible de se procurer les abonnements saisonniers ou des billets à l’unité dès maintenant à la billetterie en ligne des Pétroliers du Nord. La billetterie des Pétroliers du Nord au Colisée Laval sera ouverte les mercredis lors des entraînements de l’équipe.