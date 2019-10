Les Pétroliers du Nord vont ouvrir la saison tout en festivités

Les Pétroliers du Nord lanceront officiellement leur saison locale demain, vendredi 18 octobre au Colisée de Laval, avan d'affronter l'équipe Cool FM.

En plus d’un repêchage de qualité, de transactions importantes afin d’améliorer la formation, voilà que se prépare une soirée pour marquer l’ouverture officielle de la saison locale des Pétroliers du Nord à Laval vendredi le 18 octobre dès 17h00.

Au programme lors de l’ouverture officielle de la saison locale festive:

• Super tailgate party qui comprendra entre autres nourriture et boissons, jeux théma-

tiques pour les petits et les grands, animation, DJ et même une zone pour les gamers ;

• Francis Daigle alias DJ Frank Reverse sera de retour aux commandes musicales pour

les Pétroliers du Nord;

• Une présentation des joueurs avec Maxime Macenauer, Pierre-Luc Létourneau-Leblond, Patrick Bordeleau, Francis Desrosiers (capitaine de l’équipe) et Sasha Pokulok (Choix de première ronde de LNH);

• Une mise en jeu protocolaire en la présence de Louison Gallant (mairesse de la Municipalité de Sainte-Sophie) et Paolo Galati (conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul);

• Rencontre prévue pour 20 h face à l'équipe Cool FM.

Les joueurs, les entraîneurs et la direction de l’équipe sont très fébriles à l’idée de revenir dans le mythique Colisée Laval, un endroit rempli d’histoire qui a vu nombre de vedettes d’hier et d’aujourd’hui fouler sa glace.

Jusqu’à écoulement des billets disponibles, le public peut obtenir une entrée en se procurant le billet. Il est encore possible de réserver en ligne. L'événement se déroule au Colisée de Laval (au 1110 Avenue Desnoyers), Laval (Québec) H7C 1Y5.