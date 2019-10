Baseball Laval récompense ses membres lors du Gala Méritas

L’Association régionale de baseball amateur de Laval (Baseball Laval) a tenu le 19 octobre le Gala méritas 440 Laval Chevrolet qui a permis de remettre aux joueuses, joueurs, entraîneurs et bénévoles des prix afin de récompenser leurs efforts et leurs accomplissements de la saison 2019. Le maître de cérémonie du gala était l’animateur professionnel, Jean Allard.

Pour le président de Baseball Laval, Christian Cyr, ce sont des moments appréciés des jeunes et des personnes qui se dévouent sans compter dans ce sport en pleine croissance. « En 2019, c’est tout près de 1 000 joueuses et joueurs qui ont foulé les terrains et qui nous ont ébloui par leurs habiletés et leur amour du baseball. Ce gala est une excellente opportunité de souligner des exploits individuels et collectifs, et de conclure en beauté une saison exceptionnelle », a déclaré le président.

Le maire de Laval Marc Demers a profité de cet événement pour manifester son soutien aux activités des cinq associations sur le territoire lavallois: « Mon administration est un partenaire actif des associations et veut offrir aux joueuses et joueurs des infrastructures et des équipements de qualité. C’est pourquoi nous consentons des investissements importants pour réaménager nos terrains, notamment à l’aube des Jeux du Québec qui seront le grand rendez-vous sportif de 2020. Bravo aux joueuses, joueurs, entraîneurs et bénévoles qui animent ce beau sport dans notre ville ! »

Plus de 80 candidatures reçues

Le comité de sélection formé en vue de ce gala a reçu plus de 80 candidatures pour les catégories Rallye-Cap, Atome, Moustique, Pee Wee, Bantam, Midget, AA et Junior. Pour chacune des catégories, une candidature a été envoyée à la Fédération de baseball du Québec pour le Gala méritas provincial qui se déroulera le 10 novembre au Mont-Saint-Anne.

Prix "coup de chapeau" et de reconnaissance

Le Gala méritas 440 Laval Chevrolet a également permis de remettre des prix « Coups de chapeau » à des joueuses et joueurs lavallois qui s’illustrent sur la scène nationale et dans le baseball professionnel.

Ainsi, Marie-France Castillo, joueuse féminine élite (Québec et Canada) et entraîneuse dans la structure de développement du baseball féminin à la Fédération de baseball du Québec et son père Dickson, entraîneur-adjoint au sein de l’équipe féminine 16U, ont reçu un prix de reconnaissance qui soulignait également leur implication aux Championnats provinciaux féminins dans la région.

Espoir des Rangers du Texas dans la Ligue américaine de baseball, le Lavallois Charles Leblanc a aussi reçu un prix « Coup de chapeau ». Ayant joué son baseball mineur à Laval et étudié à l’école secondaire Georges-Vanier dans le cadre du programme sport-études, Charles Leblanc a été honoré par sa région. Cette saison, il a évolué avec les Rough Riders de Frisco, le club-école AA des Rangers du Texas.

Charles Leblanc s’alignera avec l’équipe du Canada au Tournoi Premier12 qui aur lieu du 2 au 17 novembre en Corée du sud et en Australie. Aussi, Baseball Laval a souligné le parcours de trois joueurs lavallois s’illustrant à différents niveaux, soit William Lacroix, Gabriel Archambault et Éryck Lacoste.

Enfin, l’association régionale a remis un prix Coup de chapeau à Chantal Aubry pour son implication dans le développement d’une structure pour le baseball féminin.

Les lauréates et lauréats Gala Méritas 440 Laval Chevrolet 2019

Junior Majeur : Miguel Cienfuegos (Pirates 440 Chevrolet Laval - Junior Élite)

Joueurs (mixte) Rallye-Cap :

o Justin Longpré (Delta)

o Liam Déziel (Vimont-Auteuil) Nominé régional

o Serouj Emmin Manoukian (Laval-Nord)

o Philippe Bougie (Laval-Est)

Joueur (mixte) Atome B/Grand Chelem : Paul Gauthier (Vimont-Auteuil)

Joueur (mixte) Atome A : Justin Huard (Delta)

Joueur (mixte) Moustique B : Florence Bergeron (Laval-Nord)

Joueur (mixte) Moustique A : Gabriel Ouimet (Laval-Nord)

Joueur (mixte) Moustique AA : Massimo Paolucci (Associés de Laval)

Joueur (mixte) Pee-Wee B : Tristan Mancini-Kozel (Laval-Nord)

Joueur (mixte) Pee-Wee A : Thomas Gravel (Indians Laval-Nord)

Joueur (mixte) Pee-Wee AA : Austin Brown (Associés de Laval)

Joueur (mixte) Bantam B : Ryan Olmi (Vimont-Auteuil)

Joueur (mixte) Bantam A : Mickaël Alejo-Rousseau (Vimont-Auteuil)

Joueur (mixte) Bantam AA : Zachary Verreault (Associés de Laval)

Joueur (mixte) Midget B : Christopher Locke (Vimont-Auteuil)

Joueur (mixte) Midget A : Mathieu Auger (Delta)

Joueur (mixte) Midget AA : Vincent Rotari (Associés de Laval)



Joueuse féminine A : Zoé Sawaya (Indians Laval-Nord Pee Wee A)

Joueuse féminine B : Delphine Gagnon (Tornades Laval B)

Joueuse féminine Compétition : Camille Proulx (Associés de Laval)

Équipe Atome A-B : Indians (Laval Nord A)

Équipe Moustique A-B : Indians Laval-Nord (Moustique A)

Équipe Pee-Wee A-B : Mariners Laval-Est (B)

Équipe AA : Associés Bleus (Moustique)

Équipe Bantam A-B : Éperviers Vimont-Auteuil (A)

Équipe Midget A-B : Pirates Delta

Entraîneur Atome A-B : Steven Pimentel (Delta A)

Entraîneur Moustique A-B : Stéphane Parent (Laval-Nord A)

Entraîneur AA : Jason Lavigne (Associés bleus Moustique)

Entraîneur Pee-Wee A-B : Olivier Simoneau-Pâquet (Laval-Nord)

Entraîneur Bantam A-B : Matthew Famulari (Vimont-Auteuil)

Entraîneur Midget A-B : Luc Charron (Vimont-Auteuil)

Arbitres:

Arbitre régional : Félix Ouellette (Laval-Nord)

Arbitre associatif : Robin Léonard (Laval-Nord)

Arbitre recrue : Kasara Faille (Laval-Nord)



Marqueurs :

Marqueur recrue : Jérémy Blanchette (Laval-Nord)

Marqueur associatif : Élianne Beaudoin (Laval-Nord)

Marqueur régional : Mika Lachance (Associés AA)

Bénévoles:

Stéphanie Vachon (Associés AA) – Nominée régionale

Éric Mailhot (Laval-Est)

Sébastien Tremblay (Vimont-Auteuil)

Mathieu Durand (Laval-Nord)

Éric St-Germain (Delta)