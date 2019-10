Trois athlètes lavallois parrainés et récipiendaires d'une bourse

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a dévoilé hier le nom des 27 étudiants-athlètes prometteurs qui se sont partagé 78 000 $ en bourses individuelles grâce au succès du Défi 808 Bonneville 2019, événement cycliste de levée de fonds de la FAEQ.

Ce sont 16 donateurs ou participants qui ont pu remettre, à titre de nouveaux parrains et ce, au nom de leur entreprise ou leur équipe, une bourse de 2 000 $ ou 4 000 $ à leur(s) étudiants(es)-athlète(s) parrainés(es). Parmi les récipiendaires, trois lavalois ont reçu un parrainage et une bourse de 2000 $: Cynthia St-Georges (Collège Montmorency) et Laurie St-Georges (Université du Québec à Montréal) dans la discipline du curling, toutes deux parrainées par Cogeco Media et Matisse Julien (Académie Ste-Thérèse) dans les disciplines du cyclisme et ski de fond, parrainé par Planète Courrier.

Soutien financier et services d'accompagnement

Le président de la Fondation de l’athlète d’excellence Claude Chagnon s'est ainsi exprimé sur l'événement : « La passion, la rigueur et l’engagement de notre président-fondateur, Dany Bonneville, jumelés à la générosité des commanditaires, donateurs et participants qui se sont engagés dans leur levée de fonds, permet à la FAEQ de réaliser sa mission en offrant non seulement du soutien financier à ses boursiers mais aussi des services d’accompagnement de la conciliation sport/études jusqu’à la transition de carrière vers le marché du travail. »

Pour sa part, Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste, a déclaré: « Je me réjouis des retombées plus que positives du Défi 808 Bonneville 2019; l’événement ne fait que gagner en popularité, les partenaires ont été très généreux et les participants, qui ont repoussé leur limite et fait le plein d’inspiration, sont devenus eux-mêmes fort inspirants. C’est donc avec plaisir et fierté que je confirme que la 4e édition du Défi 808 Bonneville au profit de la FAEQ aura lieu les vendredi et samedi 18 et 19 septembre 2020, toujours à Mont-Tremblant. »

La 4e édition aura lieu au printemps 2020, dans les locaux des Industries Bonneville à Beloeil. La FAEQ en profitera pour remettre sa 2e série de bourses reliée au Défi 808 Bonneville 2019.