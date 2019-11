Les Pétroliers du Nord se refont avec une victoire face aux Marquis de Jonquière

Après avoir trébuché la veille à Sorel-Tracy (les Éperviers l'ont emporté par la marque de 5 à 3), les Pétroliers du Nord avaient la visite des Marquis de Jonquière la semaine dernière au Colisée Laval. Dirigés par Danny Leblond, les Pétroliers du Nord l’ont remporté 5 à 4 devant une foule survoltée.

Les Pétroliers du Nord ont émis plusieurs avis aux partisans, et ils ont ajouté des membres de sécurité. Les forces de l’ordre étaient aussi sur place, étant donné l’historique entre les deux équipes.

La rencontre a marqué l’entrée en scène de Gerald Moriarity que les partisans lavallois attendaient depuis un certain temps. Les locaux étaient toutefois toujours privés des services d’un de leurs leaders Pierre-Luc Létourneau-Leblond ainsi que de Chris Coutier et Pierre Pelletier qui purgeaient tous un autre match de suspension.

Encore une fois, les Pétroliers du Nord ont entamé la rencontre d'une belle manière en prenant une avance de deux buts, les deux étant l’œuvre de Jean-Michel Daoust. Improductifs la veille en avantage numérique, cette fois Daoust a complété le jeu amorcé par Julien Leduc et Julien Brouillette doublant ainsi l’avance des leurs.

L'égalité reconquise

Les Marquis de Jonquière ont toutefois marqué deux fois en avantage numérique lors du second engagement créant alors l’égalité un peu passé la moitié de l’engagement. Jonathan Diaby en a profité pour narguer la foule après s’être inscrit au pointage. À 13:28, François Bouchard redonnait l’avance aux siens et inscrivait son premier but dans la LNAH aidé de Julien Brouillette et Maxime Macenauer. Alors que Brendan Hamelin a pris place au banc de punition pour coup de bâton, les visiteurs créaient toutefois l’égalité à 16:22 au grand dam des 1274 spectateurs assistant à ce match âprement disputé.

Embrouilles en tribune

Les Pétroliers ont ensuite entamé le dernier tiers avec un homme en moins, mais ils ont tenu le coup. À 7:26, Jonathan Diaby s'est fait chassé pour rudesse et a décidé de se faire justice en s’en prenant à un spectateur qui le narguait.

Diaby n’en est pas resté là: une fois vêtu de ses habits de ville, il s'est dirigé dans les estrades armé d’un bâton de hockey afin de s’en prendre aux partisans qui ne l’avaient que hué lors de la rencontre. Sur la séquence, Diaby a écopé d’une extrême inconduite, tout comme Steven Oligny pour avoir été le premier à quitter son banc.

Une avance grâce à la recrue Brendan Hamelin