Le maître du Kung-Fu Lorne Bernard intrônisé au Temple de la Renomée des Ceintures Noires

Dernièrement, Maître Bernard a été intronisé au Temple de la Renommée des Ceintures Noires du Canada, un honneur soulignant ses nombreux efforts pour propager et préserver les arts martiaux traditionnels au Canada.

Lorne Bernard, Lavallois d’origine, a consacré sa vie à la maîtrise, la préservation et la propagation des arts martiaux chinois traditionnels authentiques, en particulier la branche de la Grue Volante du Kung Fu de la Grue Blanche de Fujian.

Plus de 35 ans de vie consacrés à l'art martial récompensés

Il est un expert en Kung Fu de Grue Blanche de renommée internationale et un disciple spécial du Grand-Maître Lee Joo-Chian. Il est également héritier officiel du système de la Grue Volante, faisant de lui le représentant du style en Amérique du Nord et est responsable de la propagation du style internationalement.

En plus de 35 ans de vie martiale, Maître Bernard a été champion, il a formé des champions internationaux et des instructeurs, écrit plusieurs ouvrages, et réalisé deux DVD sur le style de la Grue Blanche. Il a également été président de la Fédération des Arts Martiaux Chinois de l’Est du Canada (FAMCEQ-ECCMAF).

En reconnaissance de tous ces faits d'armes, c'est tout naturellement lors d’une cérémonie au Palais des Congrès de Gatineau, en présence d’autres légendes du monde des arts martiaux canadiens, que ce prestigieux hommage lui a été remis. M. Bernard s’est senti privilégié et touché de recevoir son certificat des mains du champion mondial de kickboxing Jean-Yves Thériault. Maître Bernard est un enseignant «à l’ancienne», adepte de l'autodéfense et maîtrise l'utilisation de plus de 18 types d'armes traditionnelles, la médecine chinoise, le travail interne, etc.

Il enseigne actuellement à l'académie White Crane Kung Fu, au Galeries Laval, dans le centre-ville de Laval. L';école de Laval est le quartier général international de l'organisation. Au fil des ans, plusieurs de ses étudiants ont excellé dans les arts martiaux et ont ouvert leurs propres clubs dans la région de Montréal et aux États-Unis. En plus d’enseigner dans sa propre école, Maître Bernard organise régulièrement des séminaires dans diverses écoles et événements d'arts martiaux.