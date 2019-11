Hockey-sur-glace: les Pétroliers du Nord ont brillé hier face à Thetford Mines

Les Pétroliers du Nord avaient tout un défi devant eux hier soir alors qu’ils affrontaient l’équipe de première place dans la LNAH. La seule équipe qui avait battu l’Assurancia était justement la formation de Pierre Pelletier. Certains amenuisaient cette victoire en relevant une tempête de vent, mais c’est à l’intérieur du Centre Mario Gosselin qu’il a venté. Les Pétroliers l’ont emporté 8 à 3 face à l’Assurancia.

Encore une fois, en début de match, les Pétroliers du Nord se sont forgé une avance de deux buts grâce aux réalisations de Maxime Macenauer et Nicolas Poulin, à 30 secondes d’intervalle. Cela avant que Pierre-Luc Lessard ne s’inscrive au pointage. Toutefois, il ne s'est écoulé que 9 secondes avant que Sasha Pokulok ne trompe la vigilance de Philippe Cadorette, procurant à nouveau une avance de deux buts aux siens.

Cinq but consécutifs après l'égalisation de l'Assurancia

Après que les locaux eurent créé l’égalité en deuxième période, les Pétroliers ont mis la pédale au plancher et ont explosé pour 5 buts consécutifs. Tout d’abord, Jean-Michel Daoust y allait de son 5e de la saiso. Puis, ce fut au tour du grand Patrick Bordeleau qui amassait 1 but et 3 mentions d’aides. Le 58 des Pétroliers a été ignoré lors de la sélection des étoiles de la rencontre. Bordy a de plus infligé une sévère correction au pauvre Nicolas Dumoulong, qui a osé relever le défi qui s’offrait à lui. Ce dernier a pris de longs instants à se relever.

Ce fut ensuite au tour de Sasha Pokulok (2e), Marc Olivier D’amour et finalement David Bastien qui clouait le cercueil de l’Assurancia en troisième période. L’Assurancia a concédé 26 buts à ce jour dont 15 contre les Pétroliers du Nord. Il y a deux semaines, Étienne Marcoux concédait 7 buts aux Pétroliers. Hier soir, Philippe Cadorette en a fait autant.

Match retour ce soir à 20h au Colisée Laval

De retour derrière le banc des siens suite à une suspension de deux parties, l’entraîneur-chef Pierre Pelletier s'est montré fier de son équipe: «Ils ont très bien joué. Sash a connu une autre excellente soirée, comme Jean-Michel Daoust. Bordy a connu toute une partie. Il a joué son rôle à la perfection. Francis Leclerc a aussi réalisé une grande performance. Le genre dont on a besoin sur la route. Il a réalisé les arrêts clés au bon moment », a-t-il affirmé.

Les Pétroliers amassent donc deux autres précieux points et n’auront pas le temps de s’assoir sur leurs lauriers puisque les deux équipes devront en découdre une deuxième fois en moins de 24 heures et cette fois, ce sera au Colisée Laval à 20h. Ce sera le retour en scène de Pierre-Luc Létourneau-Leblond.

