Laval rend hommage à Pierre Creamer, un homme de hockey

Laval a rendu publique, le 6 décembre, la nouvelle dénomination de l’aréna Chomedey qui devient l’aréna Pierre-Creamer. Celle-ci est désormais ornée d’une fresque de l’artiste Olivier Gaudette et d’une plaque biographique.

Par cet hommage, Laval souligne la contribution significative de Pierre Creamer à la communauté et à l’essor du sport lavallois en tant que bénévole, administrateur et bâtisseur, ainsi que sa carrière exceptionnelle, laquelle a fait rayonner sa ville d’origine au niveau national et international.

Plus de 140 personnes, dont le maire de Laval, Marc Demers, ainsi que des personnalités du monde du hockey et des membres de la famille Creamer ont assisté au dévoilement.

Les citoyens et les organismes pourront admirer la fresque durant les heures régulières d’ouverture de l’aréna, tout en profitant de ses dernières mises aux normes.

Engagé sur la glace comme à l'extérieur

Durant sa carrière, Pierre Creamer a notamment dirigé les Penguins de Pittsburgh, les Canadiens de Sherbrooke, le Junior de Montréal, les Titans de Laval ainsi que plusieurs équipes mineures de Laval. Parmi les nombreux prix qu’il a remportés, on compte trois coupes du Président (LHJMQ), dont deux à titre d’entraîneur, et une coupe Calder (LAH). Son implication majeure dans le hockey mineur lavallois a été soulignée lors de son intronisation au Temple de la renommée du hockey lavallois en 1989, puis au Temple de la renommée du sport lavallois en 2013.

À l’extérieur des patinoires, M. Creamer a toujours été très impliqué dans la communauté lavalloise en occupant notamment les postes d’administrateur de la Caisse populaire Saint-Martin et de directeur administratif de la Fondation du Centre de la nature. En 2002, son engagement bénévole lui a même valu la Jonquille D’or de la Société canadienne du cancer, remise à des personnes qui se sont particulièrement illustrées dans la lutte contre le cancer.