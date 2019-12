Quatre étudiants-athlètes de Laval deviennent boursiers

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec octroie 126 000 $ à 38 étudiants-athlètes du Programme de bourses Banque Nationale Montréal, le 16 décembre. Dans le cadre de la 28e édition du Programme de bourses Banque Nationale, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a remis un total de 126 000 $ en bourses individuelles de 2000 $ ou de 4000 $ à 38 étudiants-athlètes. Parmi ces derniers, quatre étudiants-athlètes sont de la région de Laval.

Les quatre Lavallois sont Emilia Cabrera-Mallette (Tennis de table), Maksim Chelmaev (Patinage artistique), Louella Allana (Basketball) et Benjamin Nadon (Ski acrobatique – bosse). Le Programme de bourses Banque Nationale a récompensé des étudiants-athlètes des catégories Relève, Élite et Excellence âgés entre 13 et 26 ans de partout au Québec.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration de longue date avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. En plus d’encourager des jeunes qui sont des modèles de persévérance et de détermination, nous croyons que chacun des lauréats peut encourager d’autres jeunes à adopter de saines habitudes de vie, à poursuivre leurs études et à s’impliquer dans la communauté », a souligné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.



« C’est toujours avec beaucoup de fierté que nous nous associons à la Banque Nationale, une institution prestigieuse et un partenaire d’une grande fidélité. Le Programme de bourses Banque Nationale a su, à travers les années, soutenir efficacement plus d’une centaine d’étudiants- athlètes, plusieurs parmi les plus inspirants de la province », a affirmé de son côté Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Cette édition du Programme de bourses Banque Nationale a permis de remettre 21 bourses d’excellence académique, 16 bourses de soutien à la réussite académique et sportive promouvant la conciliation du sport et des études, ainsi qu’une bourse de persévérance soulignant la détermination particulière d’un athlète face à une situation difficile.

Parmi les centaines d’étudiants-athlètes appuyés par la Banque Nationale au cours des dernières décennies, certains se sont particulièrement illustrés sur la scène internationale.

Il y a entre autres le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime, qui se retrouve parmi les 25 meilleurs joueurs au monde, au skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, champion olympique en titre des bosses, au fondeur Alex Harvey, double champion mondial, à l’haltérophile Christine Girard, championne et médaillée de bronze olympique, aux hockeyeuses Mélodie Daoust, Charline Labonté et Caroline Ouellette, plusieurs fois championnes ou vice-championnes olympiques, aux plongeuses Jennifer Abel et Roseline Filion, multiples médaillées internationales.