LNAH : les Pétroliers du Nord accueillent Gabryel Paquin-Boudreau et Alexis Loiseaux

Désireux de s’améliorer, les Pétroliers du Nord transigent avec les Marquis de Jonquière en faisant l’acquisition de Gabryel Paquin-Boudreau, Alexis Loiseaux ainsi qu’un choix de 7e ronde au prochain repêchage.

En échange, les Pétroliers cèdent le vétéran James Desmarais, Gabriel Girard et des considérations futures.

Gabryel Paquin-Boudreau est un jeune joueur fougueux âgé de 24 ans qui fut un choix de deuxième tour des Sharks de San Jose. Il habite Beloeil, sur la Rive-Sud de Montréal. Dans la LHJMQ, il a porté les couleurs du Drakkar de Baie-Comeau, des Saguenéens de Chicoutimi et des Olympiques de Hull. En 201 matchs dans le circuit Courteau il a amassé 182 points.

« Je voudrais d’abord remercier personnellement James pour ses bons services. Nous avions eu des discussions pour obtenir Gabryel car nous savions qu’il était un joueur de séries. L’an dernier, il avait joué un rôle déterminant dans la série contre Thetford. Sa fougue, sa vitesse et son tir foudroyant en mouvement sont les principaux atouts du joueur que l’on vient d’obtenir. À 24 ans et à l’approche des séries alors que l’intensité monte d’un cran, on ne pouvait pas passer à côté de cet échange malgré le fait que l’on cède James qui nous a rendu de loyaux services », affirmait Pierre Pelletier.

