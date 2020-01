15e édition du Gala Femmes d’influence en sport: les candidatures sont ouvertes !

Le 6 mai 2020 au Sheraton Laval se déroulera la 15e édition du Gala Femmes d’influence en sport au Québec présenté par Égale Action. Ce Gala de reconnaissance met à l’avant-plan la contribution incroyable de femmes d’exception qui oeuvrent souvent dans l’ombre. C’est pourquoi Égale Action a choisi, le temps d’une soirée, de les mettre en lumière.

Cinq femmes parmi quinze finalistes dans cinq volets - Jeunesse, Régional, Provincial, National-international et Reconnaissance - recevront le trophée Femmes d’influence pour leur implication au cours de l’année 2019, en dehors de leur performance sportive. C’est donc l’entraineuse, l’officielle, la bénévole, la mentore, l’administratrice, la formatrice, etc. qui sera honorée par Égale Action lors de cette soirée. De plus, deux organisations sportives parmi six finalistes dans deux volets - Organisation sportive de l’année et Initiative de l’année - seront récompensées pour leur implication dans le développement et la promotion du sport et du leadership au féminin.

Une nouveauté cette année : le volet "Initiative de l'année"

Nouveauté cette année : un nouveau volet s’ajoute à la soirée, Initiative de l’année! Par l’ajout de cette catégorie, Égale Action veut continuer à récompenser les organisations sportives québécoises qui mettent en place des initiatives destinées au développement du volet féminin de leur sport et leur organisme. Ce prix veut féliciter et encourager les organisations sportives à déployer des actions pour favoriser la participation des filles et des femmes et l’avancement du leadership féminin en sport, que ce soit à travers la création d’un événement, d’une campagne promotionnelle, d’un comité, d’un plan d’action, etc.

Il s’agit là d’une autre manière de célébrer les femmes en sports en honorant ceux et celles qui travaillent à faire du milieu sportif un lieu où les filles et les femmes sont également et équitablement reconnues et représentées. Égale Action invite donc tous les milieux sportifs à présenter la candidature d’une fille ou d’une femme de mérite de leur entourage ou à proposer leur propre candidature pour les volets organisationnels.

Pour déposer une candidature, veuillez prendre connaissance du Cahier de mise en candidature, remplir le formulaire et le retourner à [email protected] avant le 21 février 2020. Consultez notre site Internet www.egaleaction.com pour en savoir plus.