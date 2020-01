Les Pétroliers du Nord jouent deux matchs cette fin de semaine

Les Pétroliers du Nord reprendront leurs activités cette fin de semaine avec deux matchs dont un au Colisée Laval samedi le 25 janvier alors que la formation de Serge Forcier sera de passage à Laval. Au préalable, les Pétroliers du Nord feront un arrêt à Thetford-Mines vendredi soir afin de se mesurer à l’Assurancia, qui occupe le premier rang du circuit Lefort.

Les matchs entre le Cool Fm et les Pétroliers du Nord ont donné lieu à de véritables guerres de tranchées depuis l’arrivée du nouvel entraîneur des beaucerons. Lors du dernier match, Hubert Poulin avait refusé d’en découdre avec Patrick Bordeleau qui s’en était alors pris à William Breton qui ne savait plus trop ce qui venait de s’abattre sur lui. Il n'est pas certain que Hubert Poulin sera de la partie.

La recrue Cedric Labelle avait également livré un intéressant duel face à Dave Hamel qui s’était ramassé les quatre fers en l’air. Hamel s’en était pris au jeune des Pétroliers via les médias sociaux. Labelle lui avait répliqué de manière assez cinglante. L’intensité est donc montée d’un cran suite à cette partie du 3 janvier.

"Mes gars n'ont jamais baissé les bras"

« Nous ne sommes pas sortis de la manière que l’on aurait voulu vendredi dernier, déclarait Pierre Pelletier. C’est dommage car on rendait hommage à un guerrier et nous aurions aimé lui procurer la victoire. Nous aurons une pratique cette semaine et deux matchs cette fin de semaine. Mes gars n’ont jamais baissé les bras cette saison et ce n’est pas aujourd’hui qu’ils vont le faire. On s’attend à une grosse fin de semaine de hockey! »

Du côté des Lavallois, le nouveau venu Gabryel Paquin-Boudreau disputait un onzième match cette saison, lui qui se remettait d’une blessure. À son premier match à Laval, le jeune joueur a laissé une bonne impression à ses supérieurs en s’inscrivant à la marque et en faisant preuve de vitesse.

Le défenseur Sasha Pokulok est toujours au premier rang des marqueurs de la LNAH avec une récolte de 44 points dont 15 buts. François Bouchard et Maxime Macenauer occupent le troisième rang à égalité avec 32 points. Pour Macenauer, il s’agissait d’un retour au jeu après avoir été mis au rancart pour une longue période de temps pour cause de blessure. Après une vingtaine de minutes, on a pu remarquer que l’habile joueur de centre des Pétroliers avait retrouvé ses repères. Nicolas Poulin mène toujours chez les jeunes recrues de la LNAH se pointant au septième rang.

Pour prendre ses billets.