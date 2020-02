Hockey : les Pétroliers s'offrent une victoire contre Sorel-Tracy

Les Pétroliers du Nord recevaient les Éperviers de Sorel-Tracy sous le regard attentif du champion WBA-Jean Pascal Chambre. Les troupiers de Pierre Pelletier n’ont certes pas déçu leurs partisans en l’emportant 5 à 4 face aux sorelois.

Un match contre les Éperviers n’est jamais un long fleuve tranquille comme en témoignent les multiples demandes d’explications aux arbitres, les objections et les punitions de banc imposées à l’entraîneur Christian Deschênes, qui a même écopé d’une punition pour inconduite grossière à la toute fin du match.

Quoi qu’il en soit, les Pétroliers ont respecté le plan de match et trouvé le fond du filet à cinq reprises dont une première fois à 2:14 lorsque Jean-Michel Daoust donnait les devants aux siens en enfilant son 14e filet de la saison. Deux secondes après le but, Patrick Bordeleau a jeté les gants face à David Lacroix qui a été quelque peu malmené et n’est pas revenu de la partie, souffrant d’une blessure de nature inconnue. Les Lavallois ont bénéficié de plusieurs occasions de marquer et auraient pu creuser l’écart. Les occasions manquées allaient permettre aux visiteurs de créer l’égalité alors qu’il restait un peu moins de 4 minutes à jouer à l’engagement.

Francis Leclerc intraitable

En fin de deuxième période alors qu’il ne restait que 4 secondes au cadran, Pierre-Luc Létourneau-Leblond donnait l’avance aux siens en tirant à deux reprises sur Marco Cousineau. Patrick Bordeleau et Maxime Macenauer récoltaient des mentions d’aide.

En début de troisième période, alors qu’il effectuait une sortie hasardeuse, Cousineau a plutôt remis le disque à Gabryel Paquin-Boudreau. La marque était alors de 3 à 1 pour les locaux. Loin d’abandonner, les visiteurs ont remonté la pente pour créer l’égalité alors que Kevin Gadoury et Samuel Laberge, en avantage numérique, s’inscrivaient au pointage.

Au lieu de s’écraser, les joueurs des Pétroliers du Nord ont redoublé d’ardeur pour reprendre les devants grâce aux filets de Brendan Hamelin et David Bastien, qui frappaient en moins de deux minutes. À 14:41 du dernier tiers, les visiteurs réduisaient l’écart, mais Francis Leclerc tenait le fort, procurant ainsi une 16e victoire aux Pétroliers du Nord.

« Ça été un match d’échec. On aurait pu facilement terminer la première période avec une avance de 3 à 1 ou même plus, mais en ce moment on manque un peu de confiance pour aller chercher les gros buts. Je sens que ça s’en vient. On a joué beaucoup mieux ce soir. Ce n’est jamais facile contre Sorel, il n’y a pas beaucoup d’espace et ils savent gagner. Il fallait porter attention aux détails et jouer avec discipline. On a une équipe avec beaucoup de caractère qui a su rebondir et aller chercher les buts importants », déclarait Pierre Pelletier.

Les Pétroliers du Nord disputeront leur prochain match local vendredi 7 février, alors que l’Assurancia de Thetford-Mines sera de passage au Colisée Laval.