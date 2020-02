Trois étudiants-athlètes Lavallois reçoivent des bourses de Saputo

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et Saputo inc. ont célébré 20 ans de collaboration mardi, au Centre Nutrilait, en offrant un total de 150 000 $ à 51 étudiants-athlètes de talent dans le cadre de la 20e édition du Programme de bourses Saputo. Parmi eux, les Lavallois Félix Dolci (gymnastique artistique), Audrey Chelsie François (soccer) et Matthew Catavolo (soccer).

« Depuis déjà deux décennies, la Fondation de l’athlète d’excellence a le privilège de pouvoir compter sur l’appui de Saputo, qui reconnaît l’importance de soutenir les réussites académiques et sportives de nos meilleurs étudiants-athlètes, rappelle Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence. De voir notre mission soutenue de façon aussi importante et sur une aussi longue période par un commanditaire d’envergure est évidemment une grande source de fierté. D’autant que Saputo s’implique dans d’autres activités de la FAEQ, comme le Défi 808 Bonneville. »

En route vers Tokyo 2020 ?

L’année 2020 en sera une très importante pour de nombreux boursiers Saputo, qui seront en quête de leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Parmi eux, notons les haltérophiles Tali Darsigny et Kristel Ngarlem, les plongeurs Meaghan Benfeito et Philippe Gagné, le gymnaste Félix Dolci, le judoka Étienne Briand, la poloïste Axelle Crevier et le kayakiste Pierre-Luc Poulin.

Parmi les autres boursiers Saputo qui se sont démarqués dans les derniers mois, notons entre autres Florence Brunelle en patinage de vitesse courte piste, vice-championne mondiale junior aux 500 m et 1500 m; Félix Auger-Aliassime en tennis, qui poursuit son parcours fort impressionnant; Justine et Chloé Dufour-Lapointe en ski acrobatique, sur le circuit des Coupes du monde et Frédérique Cigna, étudiante-athlète en natation des Carabins de l’Université de Montréal, qui a remporté le prix Leadership Gildan lors de la dernière Soirée officielle des bourses collégiales et universitaires 2019.

Des bourses de deux types ont été octroyées : 19 d’excellence académique soulignant les excellents résultats scolaires et 32 de soutien à la réussite académique et sportive pour encourager la conciliation du sport et des études.