Hockey: un duel de titans s'annonce vendredi soir

Après une récolte plus que satisfaisante de cinq points sur une possibilité de six la fin de semaine dernière, les Pétroliers du Nord se préparent à livrer un duel de titan, vendredi soir, face à leur ennemi de tous les instants, les Éperviers de Sorel-Tracy.

Il est de notoriété publique que les deux organisations ont développé une grande rivalité cette saison et encore plus après les événements condamnables qui se sont déroulés à Sorel, le 14 février dernier. Les Pétroliers sont allés chercher une grosse victoire d’équipe jeudi dernier au Colisée Cardin et devront livrer une autre bataille, dès vendredi, devant la grosse machine de hockey que représentent les Éperviers.

En six rencontres face aux Éperviers de Sorel-Tracy, les Pétroliers ont eu gain de cause à quatre reprises, mais aucune victoire ne fut une mince tâche face à cette équipe qui accorde très peu de chances de marquer. Les Lavallois ont enfilé l’aiguille à 25 reprises et n’ont accordé que 19 buts face à cette équipe. Au total, en 2019-2020, les Pétroliers du Nord ont capitalisé à 153 reprises, un sommet dans la LNAH.

Le grand défenseur Sasha Pokulok domine encore et toujours la colonne des pointeurs avec 54 points dont 18 buts. Ses coéquipiers François Bouchard et Maxime Macenauer suivent avec 43 points chacun étant positionnés respectivement au troisième et quatrième rang des marqueurs.

Victime d’un coup à la tête, gracieuseté de Danick Paquette, Nicolas Poulin mène au chapitre des buts avec une récolte de 23 concrétisations. Il avait quitté la rencontre de dimanche. Son cas sera réévalué cette semaine.

« Chaque partie contre Sorel est très difficile. Je te dirais que la plus difficile aura été celle de jeudi dernier à Sorel. Ils pratiquent un style de jeu hermétique et offrent peu d’occasions de marquer. Nous devrons être prêts pour cette rencontre pour laquelle nous attendons une bonne foule. Les partisans ont sur le cœur ce qui s’est passé contre les Éperviers et ils seront là pour nous appuyer; j’en suis persuadé! » déclarait Pierre Pelletier à l’issue du match de dimanche dernier.

Il ne reste que quatre matchs à la saison régulière des Pétroliers du Nord, dont deux aux dépens des Éperviers de Sorel-Tracy.