Hockey: les Pétroliers l'ont emporté face à leur ennemi, les Éperviers

Les Pétroliers du Nord se sont mesurés, samedi soir, à leur ennemi juré: les Éperviers de Sorel-Tracy. La formation lavalloise était privée de plusieurs éléments importants dont Francis Desrosiers, François Bouchard, Jean-Michel Daoust, Nicolas Poulin, sans oublier Patrick Bordeleau. L'équipe lavalloise l'a tout de même emporté 6 à 0.

Il s’en fallut également de peu pour que Sasha Pokulok ne doive déclarer forfait en raison d’une importante réaction allergique qui avait laissé des traces sur le visage du grand numéro 4 des Pétroliers du Nord.

Faisant fi de ces absents de taille, les joueurs de soutien ainsi que le reste des joueurs réguliers se sont serré les coudes et ont offert une belle performance devant 1008 spectateurs. Le tout s'est soldé par une éclatante victoire de 6 à 0 pour les "Tankers".

Le spectaculaire numéro 91 des Pétroliers, Brendan Hamelin, a connu une soirée faste avec une récolte de 3 points dont deux buts. David Bastien a également connu une autre excellente rencontre avec 2 autres concrétisations, dont le premier de la rencontre à 3:09, alors qu’il était à genoux.

Après que Hamelin eût marqué son septième de la saison en fin d’engagement, Bastien a creusé l’écart à 3-0 lorsque Samuel Laberge s'est fait chassé 4 minutes pour rudesse. Sur le jeu, Bastien a repris son propre retour de lancer, pour déjouer Marc-Antoine Gélinas.

Cela a changé pour ceux qui n'ont pas reconnu Sasha Pokulok, au moment où il a décoché un puissant tir des poignets, logeant directement le disque dans la partie supérieure du filet à 14:38 du deuxième tiers. Suite au but un peu chanceux de Hamelin qui a vu le disque dévier sur son patin lors d’un dégagement du défenseur des Éperviers, Gabriel Lévesque a enfilé son deuxième but de la saison, lors d’un avantage numérique. François Ouimet et Gabryel Paquin-Boudreault ont récolté des mentions d’aide sur le but de Lévesque.

Cinq arrêts des Pétroliers face à l'avantage numérique de l'adversaire

En deuxième période, Sean O’Neill a surpris un peu tout le monde en jetant les gants face au redoutable David Lacroix et le jeune s’est plutôt bien débrouillé, s’attirant alors les cris et applaudissements de la foule qui n’a cessé d’encourager son équipe. Il faut dire que l'attaquant a distribué de nombreuses mises en échec lors de la rencontre et a joué à merveille le rôle d’agitateur pour son équipe.

Au final, les Pétroliers du Nord ont marqué deux fois en supériorité numérique et ont stoppé à 5 reprises l’avantage numérique des visiteurs. Francis Leclerc a été brillant encore une fois, en stoppant les 34 tirs des visiteurs. Ce dernier s'est à nouveau mérité une mention, lui qui devient un habitué des étoiles. Très humble, en entrevue, le jeune cerbère a refusé les honneurs individuels, préférant plutôt souligner l’apport des joueurs devant lui qui ont limité les occasions de marquer.

C'est ainsi que les Pétroliers ont enregistré une sixième joute, sans défaite en temps règlementaire et sont maintenant à un point des meneurs au classement général; l’Assurancia à qui les Pétroliers se mesureront dimanche à Thetford-Mines. Le prochain match local des Pétroliers du Nord aura lieu dimanche 8 mars alors que les 3L de Rivière-du-Loup seront les visiteurs.