Hockey: fin de la saison régulière dimanche

C’est après une saison de 36 parties que la saison régulière 2019-2020 de la LNAH sera chose du passé après la rencontre de dimanche 8 mars, au Colisée Laval.

Au moment d’écrire ces lignes, les Pétroliers du Nord auront amassé 46 points et auront remporté la victoire à 21 reprises en temps régulier. Ils seront passés de derniers la saison dernière à deuxième cette saison. Il s’agit d’un revirement de situation spectaculaire. Dimanche, ce sera au tour des 3L de Rivière-du-Loup de venir se mesurer aux Pétroliers. Cette saison, les Pétroliers l’ont emporté à quatre reprises lors des six duels entre les deux équipes.

Meneur au classement des pointeurs, Sasha Pokulok compte 59 points dont 20 buts et son plus proche poursuivant est justement un joueur des 3L, Marc-André Tourigny, qui compte onze points de moins. Cinq joueurs des Pétroliers figurent parmi les dix premiers marqueurs de la ligue soit Maxime Macenauer (46 points), François Bouchard (43 points), Nicolas Poulin ( 37 points) et Jean-Michel Daoust (37 points).

Même si la rencontre de dimanche ne changera rien au classement des Pétroliers du Nord, les hommes de Pierre Pelletier voudront terminer le calendrier régulier sur une bonne note. Plusieurs blessés ont dû déclarer forfait la fin de semaine dernière afin de soigner quelques blessures mineures, mais certains devraient être de retour à leur poste dimanche, la formation finale n’ayant toutefois pas encore été annoncée.

Les joueurs ont besoin de leur septième joueur à qui l’entraîneur-chef Pierre Pelletier a rendu hommage si souvent cette année. La foule peut être intimidante à Laval et l'équipe espère compter à nouveau sur ses encouragements dimanche prochain à 14h30.