Curling: le championnat juvénile approche pour le club de Laval

Les meilleurs joueurs de curling de moins de 18 ans au Québec ont rendez-vous à Laval, du 19 au 22 mars, pour la tenue du championnat provincial juvénile. C’est au club de curling Laval-sur-le-Lac que 14 équipes masculines et 9 équipes féminines, dont quatre provenant du club lavallois, ont été conviées. Le Club de curling Glenmore, à Dollard-des-Ormeaux, sera aussi le théâtre de quelques matchs en raison du grand nombre d’équipes inscrites.

Chez les garçons, la lutte sera très relevée avec la présence de Cédric Maurice et de ses trois coéquipiers du club lavallois, qui ont représenté le Québec aux Jeux du Canada en 2019. L’opposition sera toutefois très forte avec la présence des deux formations ayant disputé la finale des plus récents Jeux du Québec, menées par Philippe Jauron (Sept-Îles) et Félix Trudeau-St-Cerny (Boucherville). Les équipes dirigées par Dimitri Audibert (Alma), Nicolas Beauchemin (St-Lambert) ainsi que deux autres formations locales, dirigées par Maxime Charbonneau et Zachary Therrien, aimeraient bien se faufiler jusqu’au championnat.

Du côté féminin, il faudra nécessairement surveiller le quatuor de la capitaine Hannah Gargul de Pointe-Claire, qui connaît une très bonne saison. Elle aussi a porté les couleurs québécoises, aux Jeux du Canada l’an dernier. Elle vise à succéder à la formation de la lavalloise Cynthia Saint-Georges, qui a remporté le championnat l’an dernier. Plusieurs équipes ont toutefois l’intention de contrecarrer ses plans, dont celles de Sarah-Ann Daigle (Etchemin), Lauren Cheal (Lennoxville-Kénogami) et Élizabeth Cyr (Laval-sur-le-Lac).

Le championnat est sanctionné par Curling Québec et commandité par Performance Curling André Ferland. Il permettra de couronner la meilleure formation masculine et la meilleure équipe féminine qui représenteront ensuite la province au prochain championnat canadien qui se tiendra dans la ville de Sudbury en Ontario, du 21 au 26 avril. L'entrée au championnat est gratuite.