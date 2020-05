Laval rouvre progressive des terrains de tennis extérieurs

À la suite de l’annonce par le gouvernement du Québec d’un plan de reprise graduelle de la pratique de certaines activités sportives, de loisir et de plein air qui se déroulent à l’extérieur, la Ville de Laval annonce la réouverture des terrains tennis.

Durant les prochaines semaines, 23 terrains de tennis gérés par la municipalités et deux autres gérés par des partenaires rouvriront successivement.

Réouverture progressive

La réouverture des terrains se fera progressivement pour assurer l’entretien et la sécurité des installations. Depuis hier, six terrains de tennis seront de nouveau accessibles, soit ceux des parcs Du Moulin, Curé-Coursol, Saint-Martin, Saint-Édouard, Marc-Aurèle-Fortin et Prévost, ainsi que le terrain du parc Saint-Victor, géré par Tennis Laval.

Les 25 terrains de tennis seront tous rouverts d’ici le 6 juin, incluant ceux du parc Champfleury, qui sont gérés par l’Association des résidents de Champfleury.

Quelques terrains en rénovation s’ajouteront à la liste plus tard dans l’année, soit ceux des parcs Raymond-Millar, Rosaire-Gauthier, Louis-Durocher et du parc Couvrette, géré par Tennis Laval.

Consignes à respecter

Dans le but d’assurer la sécurité des citoyens, quelques consignes devront être respectées. Les citoyens devront ainsi conserver une distance de 2 mètres en tout temps entre eux à l’extérieur et à l’intérieur des terrains.

Le lavage des mains avec du savon ou la désinfection avec une solution hydro-alcoolique durant au moins 20 secondes avant et après l’utilisation des terrains est également obligatoire.

On demandera de plus aux joueurs de tousser ou d’éternuer dans le creux de leur bras pour respecter l’hygiène sanitaire. Seul le jeu en simple sera permis et aucun autre sport que le tennis ne sera autorisé sur les terrains. De plus, les joueurs devront utiliser leur propre équipement et ne pourront rien prêter à leur partenaire de jeu. Ils doivent aussi prévoir une bouteille d’eau puisqu’aucun point d’eau ne sera disponible sur place.

Tout citoyen présentant des symptômes liés à la COVID-19 se verra refusé l’accès aux installations sportives.

Pour toute l’information sur les réouvertures et les consignes, consultez loisirs.laval.ca, sous Tennis.