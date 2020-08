Hockey: Hubert Poulin et Guillaume Gauthier s’amènent à Laval

Les Pétroliers du Nord cèdent leur premier choix du repêchage 2020 de la LNAH au Cool Fm et font l’acquisition du robuste vétéran Hubert Poulin ainsi que de la recrue Guillaume Gauthier.

Hubert Poulin n’a plus besoin de présentations s’étant mesuré aux plus coriaces de la LNAH au fil de ses 10 saisons dans la ligue. Pensons à Létourneau-Leblond la saison dernière, aux Lacroix, Penner, Thériault, Bordeleau, Bellemare, Lévesque et autres que Poulin n’a jamais hésité à affronter tout au long de sa carrière.

Avec la perte de Pierre-Luc la saison dernière combinée à celle de Patrick Bordeleau, la direction de l'équipe a constaté que les adversaires des Pétroliers s’en donnaient à cœur joie sur les joueurs de l’équipe, chose qui n'a pas été observée au courant de la saison. Il fallait donc réagir à la perte de Pierre-Luc. Le vétéran Hubert Poulin a clairement manifesté son intérêt à jouer pour la formation lavalloise.

« Je m’en viens à Laval pour gagner la coupe, tu peux l’écrire! Oui je pars un peu le cœur gros de Saint-Georges, car personne ne s’est donné la peine de s’assoir avec moi pour discuter. C’est dommage de finir ça de cette manière, mais quand j’ai appris que je passais aux Pétroliers j’étais très heureux. J’ai déjà hâte au premier match, surtout contre eux. Ils vont regretter de m’avoir laissé partir une seconde fois. Je carbure aux défis », a lancé Hubert Poulin en grande forme.

Celui que l’on surnomme Bombay partagera son temps entre les combats de boxe professionnelle et le hockey. « Un peu comme le hockey, la boxe est en standby, mais quand les deux vont repartir je vais faire comme j’ai toujours fait et je vais pratiquer les deux sports de front. Je suis capable de relever deux défis en même temps et je n’ai que 31 ans alors j’ai encore de bonnes années devant moi. »

L’entraîneur-chef des Pétroliers du Nord était heureux pour son équipe et les partisans lavallois. « Hubert va nous apporter beaucoup de toughness tout en étant capable de tirer son épingle du jeu lors de ses présences sur la glace. Il est clair que les équipes vont devoir respecter les Pétroliers du Nord encore une fois cette saison », déclarait Pierre Pelletier.

« Je ne m’en vais pas là pour me pogner le beigne! »

L’autre élément faisant partie de cette transaction est Guillaume Gauthier. Âgé de 24 ans, Gauthier est natif de Ste-Marthe-sur-le-Lac. Il a disputé les 4 dernières saisons à l’Université McGill, amassant 74 points dont 32 buts dans un circuit résolument défensif.

Au préalable, il a joué dans la LHJMQ avec les formations de Rimouski, Drummondville, Québec et Sherbrooke avec un certain Nicolas Poulin. À Sherbrooke, il allait terminer premier marqueur de l’équipe. Il a amassé donc 245 points lors de son stage junior.

« Habile manieur de rondelle et doté d’en excellent tir, Gauthier à tous les

atouts pour évoluer au sein de nos deux premiers trios. Martin Jarry, Anthony Aquino et moi étions allés le voir jouer lors de la série Concordia- McGill la saison dernière et nous avions été impressionnés par son talent. En plus de nous avoir été recommandé par Anthony et Martin, il a été fortement recommandé par certains anciens coéquipiers ce qui est une excellente chose en soi », affirmait Pierre Pelletier entraîneur-chef et DG des Pétroliers du Nord.

De son côté, le principal intéressé est heureux de passer aux Pétroliers du Nord. « J’habite Montréal et l’idée de jouer chez moi me réjouit grandement. Après quatre belles années à McGill, où j’ai pu obtenir un diplôme en économie/management, j’espérais passer aux Pétroliers et ainsi faire le saut dans la LNAH. Je sais que cette ligue a beaucoup changé. Le calibre de jeu est de plus en plus rapide et lorsque l’on regarde les alignements, on est à même de constater la qualité de ces derniers. Je ne m’en vais pas dans la LNAH en touriste. J’ai marqué des buts partout où je suis passé et je compte en faire de même avec les Pétroliers. Chose certaine, je ne m’en vais pas là pour me pogner le beigne! »

Les Pétroliers du Nord ajoutent donc deux joueurs qui auront un impact immédiat dans la formation et sauront satisfaire les attentes des partisans. Inutile de rappeler que Poulin-Bordeleau-Cloutier formeront un trio de redoutables guerriers prêts à tout pour supporter leurs coéquipiers.