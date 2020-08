Hockey : Lucien Paquette et Danny Leblond rejoignent l'administration des Pétroliers

Les Pétroliers du Nord ont annoncé vendredi soir l’arrivée d’un visage bien connu dans la LNAH: Lucien Paquette, qui agira à titre de recruteur-chef pour les Pétroliers du Nord.

Afin de pallier le départ de Patrick Desrosiers, qui avait accepté le poste de recruteur-chef dans la LHJMQ la saison dernière, Lucien Paquette a pris le relai. Il occupera également les fonctions d’assistant au directeur-gérant, un poste qu’occupait Anthony Aquino. Anthony demeurera au sein de l’équipe de direction et épaulera Lucien dans ses fonctions.

« Je suis content de me joindre à l’organisation lavalloise. Je pourrai être beaucoup plus présent que je ne l’étais à Jonquière. J’ai travaillé fort pour monter une belle équipe là-bas et je compte en faire de même avec les Pétroliers. Les Pétroliers ont déjà toute une machine de hockey et il ne manque que quelques éléments afin d’en faire une puissance de la LNAH. Mon mandat est de seconder Pierre afin de mettre dénicher ces éléments manquants et ainsi alléger sa tâche. Nous sommes déjà au travail afin de réaliser le meilleur repêchage possible », a déclaré Lucien Paquette.

À ceux qui croient qu’il est passé chez l’ennemi, Lucien Paquette a cette réponse : « Tout le monde se connaît dans cette ligue et je connais Pierre Pelletier depuis de nombreuses années. Nous nous entendons très bien et lorsque j’ai rencontré les propriétaires, j’ai affiché mes cartes. Avec moi, il n’y a pas de zones grises. Je suis capable d’aller chercher de jeunes joueurs et c’est bien ce que je compte faire pour les Pétroliers du Nord. »

Une deuxième annonce a fait effet chez les Pétroliers cette fin de semaine: Danny Leblond sera de retour à titre d’entraîneur- adjoint et secondera Pierre Pelletier derrière le banc lavallois.

Tout le monde a hâte que la saison se mette en branle. La direction des Pétroliers attend les directives de la Santé publique à cet effet.